Девушка из Венесуэлы, выучившая украинский язык, ответила Насте Каменских

Венесуэльская певица из группы "Лос Янковерс" публично обратилась к Насте Каменских после её заявлений по поводу языкового вопроса.

Артистка Исамар отметила, что для неё освоение украинского языка стало осознанным шагом и проявлением уважения к Украине. Об этом она рассказала в видео в TikTok.

Исамар отреагировала на слова Каменских Фото: TikTok

"Я венесуэлка и уже три года изучаю украинский язык, потому что для меня это знак уважения и любви к Украине. Я считаю, что мы, как артисты, несем ответственность за популяризацию украинского языка в мире. Я горжусь тем, что говорю на украинском", — поделилась девушка.

Видео собрало сотни положительных отзывов в социальных сетях. В комментариях пользователи искренне поблагодарили артистку за поддержку Украины, уважение к культуре и активную позицию.

Видео дня

Отметим, что "Лос Янковерс" — это колумбийская музыкальная группа, которая приобрела популярность благодаря исполнению украинских народных, патриотических и современных песен в латиноамериканской аранжировке. Основатель и фронтмен Янко Богдан Пеньяфорт Лобунец — мультиинструменталист колумбийско-украинского происхождения (родился в Боготе, отец — колумбиец, мать — украинка). Осенью 2026 года группа проводит тур по Украине.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Каменских дала скандальное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором раскрыла подробности своей личной жизни и выбора языка. Помимо заявления о том, что она вернулась к русскому языку из-за "кисты от украинского языка", артистка высказалась по поводу манипуляций патриотизмом и объяснила фейковый развод с Потапом.

Полякова выпустила ироничное видео о том, что пока в Украине разгорается языковой скандал с Каменских, прокуроры "рубят бабосики".

Настя решила с юмором отреагировать на волну обсуждений.