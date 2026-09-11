Дівчина з Венесуели, яка вивчила українську, відповіла Насті Каменських

Венесуельська виконавиця з гурту "Лос Янковерс" публічно звернулася до Насті Каменських після її заяв про мовне питання.

Артистка Ісамар зазначила, що для неї опанування української стало свідомим кроком та виявом поваги до України. Про це вона сказала у відео в TikTok.

Ісамар відреагувала на слова Каменських Фото: TikTok

"Я венесуелка і вже три роки вивчаю українську, тому що це для мене знак поваги та любові до України. Я думаю, що, як артисти, ми маємо відповідальність популяризувати українську мову у світі. Я пишаюсь тим, що говорю українською", — поділилася дівчина.

Відео зібрало сотні позитивних відгуків у соцмережах. У коментарях користувачі щиро подякували артистці за підтримку України, повагу до культури та активну позицію.

Зазначимо, що "Лос Янковерс" — це колумбійський музичний гурт, який здобув популярність завдяки виконанню українських народних, патріотичних та сучасних пісень у латиноамериканському аранжуванні. Засновник і фронтмен Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець — мультиінструментознавець колумбійсько-українського походження (народився в Боготі, тато — колумбієць, мама — українка). Восени 2026 року гурт проводить тур по Україні.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Каменських дала скандальне інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де розкрила подробиці свого особистого життя та мовного вибору. Окрім заяви про те, що вона повернулася до російської через "кісту від української мови", артистка висловилася щодо маніпуляцій патріотизмом та пояснила фейкове розлучення з Потапом.

Полякова випустила іронічне відео про те, що поки в Україні мовний скандал з Каменських, прокурори "рубають бабосики".

Настя вирішила з гумором відреагувати на хвилю обговорень.