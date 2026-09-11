Жена настояла: украинский комик уменьшил желудок и похудел на 65 кг (фото)

Украинский юморист Владимир Жогло впервые откровенно рассказал, что решился на операцию по уменьшению желудка по настоянию своей жены Ирины. Благодаря бариатрической операции шоумен, который ранее весил 164 килограмма, избавился от 65 лишних килограммов.

Ирина, супруга Владимира Жогло, призналась в подкасте "Говорят! Врут?", что годами наблюдала, как мужу трудно справляться с лишним весом самостоятельно. Диеты и спорт длились недолго – как только Владимир возвращался с работы измотанным, все пищевые ограничения летели к черту.

По словам супруги артиста, решающим фактором стало не только здоровье, но и забота о маленьком ребенке.

Ирина, жена Владимира Жогло Фото: YouTube

"Я знаю, как трудно сбросить лишний вес. Я понимала, как ему тяжело. Говорила, что нам нужно, чтобы ты похудел. Мы садились на диету, он уходил на работу, а после работы приезжал домой, и диета уже летела ко дну", – вспоминает Ирина в подкасте.

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Единственный выход

Именно жена комика первой заговорила о бариатрической операции как о единственном реальном выходе, ведь физические нагрузки были противопоказаны мужу. На кону стояло не только самочувствие юмориста – храп, повышенный уровень сахара, но и будущее семьи.

Жогло для похудения Фото: YouTube

"Когда-то я сказала ему: давай сделаем бариатрическую операцию. Я знала, что ему тяжело, просто спорт ему противопоказан. Это же и здоровье, и храп, и сахар. У нас маленький ребенок, а я останусь с ребенком", – подчеркнула супруга артиста.

Задолженность за операцию

Решиться на хирургическое вмешательство ему мешали не столько опасения за здоровье, сколько внутреннее ощущение, что тратить немалые деньги "на себя" – это как-то не по-мужски. В конце концов операция обошлась примерно в 4 тысячи долларов по тогдашнему курсу, и юмористу пришлось одолжить эту сумму.

"У меня был психологический барьер: ведь пришлось бы потратить эти деньги на себя. Операция на самом деле стоила около 4 тысяч долларов в то время. Я устроился на работу, потому что брал деньги в долг. Мне нужно было возвращать деньги. А люди смеются: "4 тысячи долларов, а он взял деньги в долг, не смешите нас", – рассказал шоумен.

Владимир Жогло после похудения Фото: YouTube

После операции и изменения образа жизни Жогло удалось похудеть со 164 до 99 килограммов, сбросив 65 килограммов лишнего веса. По его словам, долги пришлось возвращать уже стройным и здоровым.

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