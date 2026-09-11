Дружина наполягла: український комік зменшив шлунок і схуд на 65 кг (фото)

Український гуморист Володимир Жогло вперше відверто розповів, що зважився на операцію зі зменшення шлунка за наполяганням дружини Ірини. Завдяки баріатричному втручанню шоумен, який раніше важив 164 кілограми, позбувся 65 зайвих кілограмів.

Ірина, обраниця Володимира Жогло, зізналася в подкасті "Кажуть! Брешуть?", що роками спостерігала, як чоловікові важко впоратися з вагою власними силами. Дієти й спорт трималися недовго – щойно Володимир повертався з роботи виснаженим, усі харчові обмеження летіли шкереберть.

За словами дружини артиста, вирішальним аргументом стало не лише здоров'я, а й турбота про маленьку дитину.

Ірина, дружина Володимира Жогло Фото: YouTube

"Я знаю, як важко скинути зайву вагу. Я розуміла, як йому важко. Казала, що нам треба, аби ти схуд. Ми сідали на дієту, він йшов на роботу, а після роботи мекнув, і вже дієта пішла", – пригадує Ірина у подкасті.

Єдиний вихід

Саме дружина коміка першою заговорила про баріатричну операцію як про єдиний реальний вихід, адже фізичні навантаження чоловікові були протипоказані. На кону стояло не тільки самопочуття гумориста – хропіння, підвищений цукор, а й майбутнє родини.

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Жогло до схуднення Фото: YouTube

"Колись я йому сказала: давай зробимо баріатричну операцію. Я знала, що йому складно, просто спорт йому не можна. Це ж і здоров'я, і хропіння, і цукор. У нас мала дитина, а я залишуся із дитиною", – наголосила дружина артиста.

Борг за операцію

Жогло наважитися на хірургічне втручання йому заважали не так страхи щодо здоров'я, як внутрішнє відчуття, що витрачати чималі гроші "на себе" – це якось не по-чоловічому. Врешті-решт операція обійшлася приблизно в 4 тисячі доларів за тодішнім курсом, і суму гумористу довелося позичати.

"У мене був психологічний бар'єр, що це ж треба на себе витратити. Операція насправді коштувала в межах 4 тисяч доларів на той час. Я взяв роботу, тому що я позичав гроші. Мені треба було повертати гроші. І люди сміються: 4 тисячі доларів, а він позичив гроші, не смішіть нас", – розповів шоумен.

Володимир Жогло після схуднення Фото: YouTube

Після операції та зміни способу життя Жогло вдалося схуднути з 164 до 99 кілограмів, залишивши позаду 65 кілограмів зайвої ваги. За його словами, борги довелося повертати вже стрункому і здоровому.

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