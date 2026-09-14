Патрик Свейзи умер 17 лет назад: главные тайны жизни звезды "Грязных танцев" (фото)

14 сентября 2009 года мир потерял одну из самых ярких звёзд Голливуда 1980–1990-х годов — Патрика Свейзи. Его преждевременная кончина в возрасте 57 лет от рака поджелудочной железы стала тяжелым ударом для миллионов поклонников, но наследие, которое он оставил в кинематографе, остаётся бессмертным.

Фокус рассказывает, как сложилась судьба легендарного актёра, покорившего мир своими танцами, харизмой и мужеством.

Танцевальные корни и сложный выбор

Патрик Свейзи родился 18 августа 1952 года в Хьюстоне, штат Техас, в семье хореографа Пэтси Свейзи. Именно мать с детства привила ему любовь к балету, что и определило его дальнейший пластический стиль игры. Патрик профессионально занимался танцами, учился в престижных балетных школах Нью-Йорка и имел все шансы построить блестящую карьеру на балетной сцене.

Однако судьба внесла свои коррективы: старая травма колена, полученная во время игры в американский футбол, упорно давала о себе знать и сделала продолжение профессиональной балетной карьеры невозможным. Не желая покидать искусство, Патрик решил направить свой талант и сценическую дисциплину в актерское русло.

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От "Грязных танцев" до "Призрака"

Настоящий прорыв произошел в конце 1980-х годов. В 1987 году на экраны вышла мелодрама "Грязные танцы" (Dirty Dancing). Роль инструктора по танцам Джонни Кастла, в которой актер сам исполнил все сложные па и спел знаменитую песню "She's Like the Wind", сделала его мировым секс-символом. Фильм стал культовым, а фраза "Никто не загонит Бэби в угол" навсегда вошла в историю кино.

Патрик Свэйзи в фильме "Грязные танцы" Фото: кадр з фільму

В 1990 году Свейзи закрепил свой успех в мистической драме "Призрак" (Ghost) вместе с Деми Мур и Вупи Голдберг. Фильм имел колоссальный кассовый успех, а романтическая сцена у гончарного круга стала одной из самых известных в мировом кинематографе. За эту роль актер получил номинацию на "Золотой глобус". Далее последовали успешные работы в боевике "На гребне волны" (1991), где его партнёром был Киану Ривз, и в комедии "Вонг Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар" (1995).

Любовь всей жизни и личные испытания

В отличие от многих голливудских звёзд, Патрик Свейзи славился своей невероятной верностью в любви. В 1975 году он женился на танцовщице Лизе Ниеми, с которой познакомился ещё во время обучения в балетной школе своей матери. Они прожили вместе 34 года, вплоть до самой смерти актёра. Пара всегда оставалась примером крепкого союза в изменчивом мире шоу-бизнеса, хотя у них так и не удалось завести детей.

Несмотря на успех на экране, в жизни актера были и мрачные периоды. После смерти отца и серии неудач в карьере в середине 1990-х Патрик боролся с алкогольной зависимостью. Однако благодаря поддержке жены и собственному сильному характеру он сумел побороть эту болезнь и вернуться к активной жизни на собственном ранчо, где разводил арабских скакунов.

У Патрика Суэйзи был рак Фото: из открытых источников

Мужество перед лицом болезни

В марте 2008 года миру стало известно о страшном диагнозе актёра — IV стадия рака поджелудочной железы. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Свейзи отказался сдаваться. Он продолжал работать, снимаясь в главной роли в драматическом телесериале "Зверь" (The Beast), и параллельно проходил изнурительную химиотерапию.

Во время съемок Патрик принципиально отказывался от обезболивающих препаратов, чтобы не ухудшить качество своей актерской игры. Вместе с женой он также начал писать мемуары под названием "Время моей жизни" (The Time of My Life).

14 сентября 2009 года Патрик Свейзи ушёл из жизни в окружении близких. Его тело было кремировано, а прах развеян над его любимым ранчо в Нью-Мексико. Он оставил после себя светлый след как человек исключительного мужества, доброты и безграничного таланта.

Патрик Свейзи скончался в возрасте 57 лет Фото: из открытых источников

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