Патрік Свейзі помер 17 років тому: головні таємниці життя зірки "Брудних танців" (фото)

14 вересня 2009 року світ втратив одну з найяскравіших зірок Голлівуду 1980–1990-х років — Патріка Свейзі. Його передчасний відхід у віці 57 років від раку підшлункової залози став важким ударом для мільйонів шанувальників, але спадщина, яку він залишив у кінематографі, залишається безсмертною.

Фокус розповідає, як склалася доля легендарного актора, який підкорив світ своїми танцями, харизмою та мужністю.

Танцювальне коріння та важкий вибір

Патрік Свейзі народився 18 серпня 1952 року в Х'юстоні, штат Техас, у родині хореографа Петсі Свейзі. Саме мати з дитинства прищепила йому любов до балету, що й визначило його подальший пластичний стиль гри. Патрік професійно займався танцями, навчався у престижних балетних школах Нью-Йорка і мав усі шанси побудувати блискучу кар'єру на балетній сцені.

Однак доля внесла свої корективи: стара травма коліна, отримана під час гри в американський футбол, уперто нагадувала про себе і зробила продовження професійної балетної кар'єри неможливим. Не бажаючи покидати мистецтво, Патрік вирішив спрямувати свій талант і сценічну дисципліну в акторське русло.

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Від "Брудних танців" до "Привида"

Справжній прорив стався наприкінці 1980-х років. У 1987 році на екрани вийшла мелодрама "Брудні танці" (Dirty Dancing). Роль інструктора з танців Джонні Кастла, де актор сам виконав усі складні па та проспівав знамениту пісню "She's Like the Wind", зробила його світовим секс-символом. Фільм став культовим, а фраза "Ніхто не зажене Бебі в куток" назавжди увійшла в історію кіно.

Патрік Свейзі у фільму "Брудні танці" Фото: кадр з фільму

У 1990 році Свейзі закріпив свій успіх у містичній драмі "Привид" (Ghost) разом із Демі Мур та Вупі Ґолдберг. Стрічка мала колосальний касовий успіх, а романтична сцена за гончарним кругом стала однією з найвідоміших у світовому кінематографі. За цю роль актор отримав номінацію на "Золотий глобус". Далі були успішні роботи в бойовику "На гребені хвилі" (1991), де його партнером був Кіану Рівз, та у комедії "Вонг Фу, із вдячністю за все! Джулі Ньюмар" (1995).

Кохання всього життя та особисті випробування

На відміну від багатьох голлівудських зірок, Патрік Свейзі був відомий своєю неймовірною вірністю у коханні. У 1975 році він одружився з танцівницею Лізою Ніємі, з якою познайомився ще під час навчання в балетній школі своєї матері. Вони прожили разом 34 роки, аж до самої смерті актора. Пара завжди залишалася прикладом міцного союзу у мінливому світі шоу-бізнесу, хоча їм так і не вдалося мати дітей.

Попри екранний успіх, у житті актора були й темні періоди. Після смерті батька та серії невдач у кар'єрі в середині 1990-х Патрік боровся з алкогольною залежністю. Проте завдяки підтримці дружини та власному сильному характеру він зумів подолати цю хворобу й повернутися до активного життя на власному ранчо, де розводив арабських скакунів.

Патрік Свейзі мав онкологію Фото: з відкритих джерел

Мужність перед обличчям хвороби

У березні 2008 року світу стало відомо про страшний діагноз актора — IV стадія раку підшлункової залози. Попри невтішні прогнози лікарів, Свейзі відмовився здаватися. Він продовжував працювати, знімаючись у головній ролі в драматичному телесеріалі "Звір" (The Beast), та паралельно проходив виснажливу хіміотерапію.

Під час зйомок Патрік принципово відмовлявся від знеболювальних препаратів, щоб не псувати якість своєї акторської гри. Разом із дружиною він також почав писати мемуари під назвою "Час мого життя" (The Time of My Life).

14 вересня 2009 року Патрік Свейзі пішов із життя в оточенні рідних. Його тіло було піддано кремації, а прах розвіяно над його улюбленим ранчо в Нью-Мексико. Він залишив по собі світлий слід як людина виняткової мужності, доброти та безмежного таланту.

Патрік Свейзі помер у 57 років Фото: з відкритих джерел

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