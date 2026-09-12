Афишей Тринчер заклеили плакат с пропавшими без вести: певица отреагировала (фото, видео)

В Запорожье баннер с рекламой концерта Анны Тринчер разместили поверх баннера с фотографиями пропавших без вести и пленных украинских военных на здании Дворца культуры "Днепроспецсталь".

Анна Тринчер прокомментировала ситуацию с афишей, отметив, что сразу связалась с администрацией Дворца культуры, поэтому плакат уже заменяют. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

Тринчер отреагировала на ситуацию с баннером

По словам Тринчер, ни она, ни организаторы не выбирали это место для размещения рекламного баннера. Артистка подчеркнула, что ей очень досадно из-за сложившейся ситуации, независимо от того, кто и на каком этапе допустил ошибку.

Афиша Анны Тринчер закрыла плакат с пропавшими защитниками Фото: annatrincher_official\Instagram

Певица принесла свои извинения родным и близким пропавших без вести защитников, чьи фотографии были размещены на плакате. Она также опубликовала информацию с этого баннера на своей странице в Instagram, выразив надежду, что ее охваты помогут привлечь больше внимания к каждому из них.

Видео дня

"Я никогда не оставалась и не останусь в стороне от войны. Война — часть моей жизни и, как и жизнь каждого украинца, — большая часть моей боли. Ведь каждый день мы теряем наших людей, а сотни семей до сих пор живут между надеждой и неизвестностью, ожидая возвращения своих близких из плена или известий о пропавших без вести", — добавила Тринчер.

Пропавшие без вести защитники

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Тринчер подвергся критике за сторис с книгой российского издательства в день массированного обстрела.

Певица пошутила над Виталием Козловским после его громкого концерта во дворце "Украина".

Также сообщалось, что неизвестные мужчины попытались напасть на артистку прямо на сцене.