Афішею Трінчер заклеїли плакат зі зниклими безвісти: співачка відреагувала (фото, відео)
В Запоріжжі банер з рекламою концерту Анни Трінчер розмістили поверх банера зі зниклими безвісти та полоненими українськими військовими на будівлі Палацу культури «Дніпроспецсталь».
Анна Трінчер прокоментувала ситуацію з афішою, зазначивши, що одразу зв’язалась з адміністрацією Палацу культури, тож плакат вже перевішують. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
За словами Трінчер, ні вона, ні її організатори не обирали це місце для розміщення рекламного банеру. Артистка наголосила, що їй дуже прикро через ситуацію, що сталася, незалежно від того, хто і на якому етапі припустився помилки.
Співачка принесла свої вибачення рідним та близьким зниклих безвісти захисників, чиї фото були розміщені на плакаті. Вона також опублікувала інформацію з цього банера на своїй сторінці в Instagram, висловивши сподівання, що її охоплення допоможуть привернути ще більше уваги до кожного з них.
"Я ніколи не стояла і не стоятиму осторонь війни. Війна є частиною мого життя і, як і життя кожного українця, велика частина мого болю. Бо щодня ми втрачаємо наших людей, а сотні родин досі живуть між надією і невідомістю, чекаючи своїх рідних із полону або звістки про зниклих безвісти", — додала Трінчер.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Трінчер розкритикували за сторіс з книжкою російського видавництва в день масованого обстрілу.
- Співачка пожартувала над Віталієм Козловським після його гучного концерту у палаці "Україна".
Також повідомлялося, що невідомі чоловіки спробували напасти на артистку просто на сцені.