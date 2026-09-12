Афішею Трінчер заклеїли плакат зі зниклими безвісти: співачка відреагувала (фото, відео)

В Запоріжжі банер з рекламою концерту Анни Трінчер розмістили поверх банера зі зниклими безвісти та полоненими українськими військовими на будівлі Палацу культури «Дніпроспецсталь».

Анна Трінчер прокоментувала ситуацію з афішою, зазначивши, що одразу зв’язалась з адміністрацією Палацу культури, тож плакат вже перевішують. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Трінчер відреагувала на ситуацію з банером

За словами Трінчер, ні вона, ні її організатори не обирали це місце для розміщення рекламного банеру. Артистка наголосила, що їй дуже прикро через ситуацію, що сталася, незалежно від того, хто і на якому етапі припустився помилки.

Афіша Анни Трінчер перекрила плакат зі зниклими захисниками Фото: annatrincher_official\Instagram

Співачка принесла свої вибачення рідним та близьким зниклих безвісти захисників, чиї фото були розміщені на плакаті. Вона також опублікувала інформацію з цього банера на своїй сторінці в Instagram, висловивши сподівання, що її охоплення допоможуть привернути ще більше уваги до кожного з них.

Видео дня

"Я ніколи не стояла і не стоятиму осторонь війни. Війна є частиною мого життя і, як і життя кожного українця, велика частина мого болю. Бо щодня ми втрачаємо наших людей, а сотні родин досі живуть між надією і невідомістю, чекаючи своїх рідних із полону або звістки про зниклих безвісти", — додала Трінчер.

Зниклі безвісти захисники

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Трінчер розкритикували за сторіс з книжкою російського видавництва в день масованого обстрілу.

Співачка пожартувала над Віталієм Козловським після його гучного концерту у палаці "Україна".

Також повідомлялося, що невідомі чоловіки спробували напасти на артистку просто на сцені.