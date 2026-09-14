Какой праздник 14 сентября: что категорически нельзя есть в день Воздвижения

Сегодня, 14 сентября, в Украине совпадают сразу три важные даты: один из двенадцати главных церковных праздников – Воздвижение Креста Господня, день памяти Иоанна Златоуста по новоюлианскому календарю и государственный праздник – День танковых войск. Для верующих это день строгого поста и древних запретов, поэтому стоит знать, что можно делать сегодня, а от чего лучше воздержаться.

Какие события предшествовали этому празднику, почему 14 сентября строго соблюдается пост и кого поздравлять с днём ангела — читайте в материале Фокуса.

Истоки праздника Воздвижения уходят корнями в IV век, когда император Константин Великий поставил перед собой цель найти крест, на котором когда-то распяли Иисуса Христа. Выполнить эту миссию он поручил своей матери — царице Елене, которая отправилась в Иерусалим.

Поиски увенчались удивительной находкой: в одной из пещер царица обнаружила сразу три креста, и ни на одном из них не было подписи или метки, указывающей на подлинность. Тогда решили прибегнуть к испытанию чудом — тяжелобольная женщина поочередно прикоснулась к каждому из них. Исцеление наступило мгновенно, как только она коснулась одного из крестов. Именно к этому месту начали стекаться верующие, чтобы поднять, то есть "воздвигнуть", святыню для всеобщего обозрения. Отсюда и произошло название праздника, который церковь отмечает и по сей день.

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День Иоанна Златоуста

В тот же день, 14 сентября, чтят память архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста — одного из трёх Вселенских святителей. Прозвище "Златоуст" он получил благодаря редкому ораторскому таланту, а прославился еще и искренней заботой о бедных и глубокой верой. Последние годы своей жизни святитель провёл в изгнании, где и скончался 14 сентября 407 года.

День танковых войск

Наряду с церковными датами 14 сентября в Украине имеет и чисто светское, государственное значение. Три года назад, в 2023 году, президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении Дня танковых войск — праздника в честь мужества и героизма украинских танкистов, которые заставляют врага отступать на передовой.

Что можно и чего нельзя делать

В народе Воздвижение издавна называют "Третьими осенними днями" — именно с этого дня, по поверью, природа окончательно "переключает руль" с теплой осени на холодную зиму.

Верующие традиционно посещают храм на праздничной службе, молятся о здоровье и благополучии своей семьи. Во многих домах в этот день освящают воду и окропляют ею жилище, а над входом рисуют мелом или углем защитный крест — по приметам, он оберегает дом от бед.

14 сентября — Воздвижение Креста Господня Фото: Facebook

А вот запретов сегодня немало, и главный из них — строгий пост: запрещено есть мясо, рыбу, яйца и любые молочные продукты. В народе считали, что пост, соблюдаемый именно в этот день, способен снять с человека грехи. Помимо пищевых ограничений, не стоит ругаться, ссориться или браться за тяжелую работу по дому — лучше посвятить этот день покою и семье.

Кто отмечает именины

По новоюлианскому календарю 14 сентября именины отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр и Федор. Если среди ваших родных или друзей есть люди с такими именами – не забудьте поздравить их с днём ангела.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Накануне еврейского Нового года Рош га-Шана Умань наполнилась тысячами хасидов — в преддверии праздника в городе усилили охрану правопорядка, а на помощь украинским правоохранителям прибыли полицейские патрули из Израиля.

Узнайте больше о том, какой праздник отмечают 7 сентября — в этот день украинцы чествуют День военной разведки. Именно разведчики в условиях войны добывают данные о планах и угрозах со стороны Вооружённых сил РФ, а также следят за работой предприятий российского военно-промышленного комплекса.

А ещё 1 сентября, с началом нового учебного года, украинские звёзды, как обычно, растрогали пользователей сети, поделившись в соцсетях тёплыми фотографиями своих детей-школьников.