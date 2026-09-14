Яке свято 14 вересня: що категорично не можна їсти у день Воздвиження

Сьогодні, 14 вересня, в Україні збігаються одразу три важливі дати: одне з дванадцяти головних церковних свят – Воздвиження Хреста Господнього, день пам'яті Іоанна Златоуста за новоюліанським календарем та державне свято – День танкових військ. Для віруючих це день суворого посту й давніх заборон, тож варто знати, що можна робити сьогодні, а від чого краще утриматися.

Які події передували цьому святу, чому 14 вересня суворо дотримуються посту та кого вітати з днем ангела – читайте у матеріалі Фокусу.

Коріння Воздвиження сягає IV століття, коли імператор Костянтин Великий поставив собі за мету відшукати хрест, на якому колись розіп'яли Ісуса Христа. Виконати цю місію він доручив власній матері – цариці Олені, яка вирушила до Єрусалима.

Пошуки увінчалися дивною знахідкою: в одній із печер цариця виявила відразу три хрести, і жоден не мав підпису чи мітки, яка вказувала б на справжній. Тоді вирішили вдатися до випробування дивом – важкохвора жінка по черзі доторкнулася до кожного з них. Зцілення настало миттєво, щойно вона торкнулася одного з хрестів. Саме до цього місця почали сходитися віряни, аби підняти, тобто "воздвигнути", святиню для загального огляду. Звідси й пішла назва свята, яке церква відзначає й донині.

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День Іоанна Златоуста

Того ж дня, 14 вересня, вшановують пам'ять архієпископа Константинопольського Іоанна Златоуста – одного з трьох Вселенських святителів. Прізвисько "Златоуст" він здобув завдяки рідкісному ораторському таланту, а прославився ще й щирою турботою про бідних і глибокою вірою. Останні роки свого життя святитель провів у вигнанні, де й помер 14 вересня 407 року.

День танкових військ

Поряд із церковними датами 14 вересня в Україні має й цілком світський, державний сенс. Три роки тому, у 2023-му, президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування Дня танкових військ – свята на честь мужності та героїзму українських танкістів, які змушують ворога відступати на передовій.

Що можна й чого не можна робити

У народі Воздвиження здавна називають Третіми осінинами – саме з цього дня, за повір'ям, природа остаточно "повертає кермо" з теплої осені на холодну зиму.

Віряни традиційно відвідують храм на святковій службі, моляться за здоров'я й добробут своєї родини. У багатьох оселях цього дня освячують воду і кроплять нею домівку, а над входом малюють крейдою чи вугіллям захисний хрест – за прикметами, він оберігає дім від лиха.

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього Фото: Facebook

А ось заборон сьогодні чимало, і головна з них – суворий піст: заборонено їсти м'ясо, рибу, яйця та будь-які молочні продукти. У народі вважали, що піст, дотриманий саме цього дня, здатен зняти з людини гріхи. Окрім харчових обмежень, не варто лаятися, сваритися чи братися за важку хатню роботу – краще присвятити день спокою й родині.

Хто святкує іменини

За новоюліанським календарем 14 вересня іменини відзначають Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро та Федір. Якщо серед ваших рідних чи друзів є люди з такими іменами – не забудьте привітати їх із днем ангела.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Напередодні єврейського Нового року Рош га-Шана Умань заполонили тисячі хасидів – напередодні свята в місті посилили охорону правопорядку, а на допомогу українським правоохоронцям прибули поліцейські патрулі з Ізраїлю.

Дізнайтеся більше про те, яке свято відзначають 7 вересня – цього дня українці вшановують День військової розвідки. Саме розвідники в умовах війни здобувають дані про плани й загрози з боку Збройних сил РФ, а також стежать за роботою підприємств російського військово-промислового комплексу.

А ще 1 вересня, з початком нового навчального року, українські зірки традиційно розчулили мережу, поділившись у соцмережах теплими фотографіями своїх дітей-школярів.