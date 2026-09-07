7 вересня — День військової розвідки: як воює "Спецпідрозділ Тимура" та інші частини ГУР (відео)

7 вересня відзначають державне свято — День військової розвідки, яка під час війни добуває інформацію про дії та загрози з боку Збройних сил Російської Федерації, про роботу підприємств військово-промислового комплексу. Крім того, особливі завдання виконують бійці "Спецпідрозділу Тимура", KRAKEN, "Шаман". Які конкретні результати показали спецпризначенці-розвідники у 2026 році?

У день Головного управління розвідки віддають шану військовим, які проводять спецоперації на лінії фронту, на ТОТ, в глибокому тилу РФ. Їхня робота у 2026 році — підриви російських нафтопереробних заводів, вивчення російської зброї, яка працює на західних компонентах, пошук російських військових злочинців, порятунок українських військовополонених. До складу ГУР входить низка спецпідрозділів, які виконують специфічні завдання. Фокус зібрав відкриту інформацію про найвідоміші спецпідрозділи, які фігурували у публічному просторі.

День військової розвідки — основна інформація про діяльність ГУР

День військової розвідки — операції спецпідрозділів ГУР у 2026 році

"Спецпідрозділ Тимура" — підрозділ у складі ГУР, яким командує офіцер з позивним "Тимур", а справжнє ім'я бійця тримається у таємниці. До складу підрозділу входить ще близько 20 загонів спецпризначенців. Серед них — бойовий загін "Братство", у якому воюють члени однойменної патріотичної організації, "Стугна", воїни якої висаджувались в Криму у 2023 році. Крім того, є три загони, які складаються з громадян РФ — це Російський добровольчий корпус (воюють праві активісти РФ), Сибірський батальйон (представники народів РФ), Білоруський добровольчий корпус.

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У попередні роки війни, з 2022 по 2025 роки, бійці "Спецпідрозділу Тимура" виконали ряд відомих операцій: серед них — звільнення острова Зміїний, висадка поруч з ЗАЕС, рейди на мис Тарханкут в Криму та на Кінбурнську косу, звільнення Вовчанського агрегатного заводу тощо. У 2026 році, як показує серія дописів у Telegram-каналі ГУР, бійці "Спецпідрозділу Тимура" виконували оборонні спецоперації на Запорізькому напрямку. У березні підбили проміжні підсумки тримісячних боїв. Працювало кілька підрозділів "Тимура" — це Химера, РДК, "Братство", "Аратта", "Сибірський батальйон", "Стугна", First Line, 1514, Paragon, БДК," Вартові темряви", Raven group, Art Division та 6-й загін спеціальних дій. Ціль спецоперації — зірвати наступальні плани ЗС РФ на Запоріжжя: у вересні Весною та влітку на цьому ж напрямку працювали оператори дронів загону First Line, які зробили 700+ вильотів FPV, 500+ вильотів "Вампіра", перевезли 3 тонни військових вантажів.

День військової розвідки — відпрацювагня операторів дронів ГУР

На карті аналітичного проєкту DeepState бачимо, що на Запорізькому напрямку відсутні просування ЗС РФ у 2026 році. Останні зміни конфігурації лінії боїв відбулись у березні-квітні у районі Степногірська, а на інших ділянках — без змін. У грудні 2025 року російський диктатор Путін заявив, що ось-ось окупує Запоріжжя і що росіяни перебувають за 15 км від міста. Станом на 4 вересня "червона зона" під обласним центром проходить на відстані 20+ км, а "сіра" — 16-17 км.

Спецпідрозділи ГУР на фронті — ситуація на Запорізькому напрямку, 4 вересня, DeepState Фото: DeepState

У квітні 2026 року в інтерв'ю на YouTube-каналі журналістки Наталії Мосейчук командир розповів про низку операцій, у якій брали участь його бійці: 12 висадок за одну ніч на Кінбурнській косі, про захід на Запорізьку АЕС, про висадку в Криму, про повернення під контроль України бурових платформ у Чорному морі (так звані "вишки Бойка"), про участь у Курській спецоперації. Серед іншого, "Тимур" розповів про тимчасову "смерть" командира Російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна: як вирішили, що той "загине" від удару FPV і як через три дні "воскресне".

"Денис, він героїчний хлопець, героїчний командир. Підрозділ РДК героїчний. Там хлопці: вони для мене українці російського походження", — сказав "Тимур".

День військової розвідки — "Тимур" про спецоперації ГУР

"Спецпідрозділ KRAKEN" — підрозділ ГУР, який сформували за тиждень до початку повномасштабного вторгнення. У перші дні війни бійці організували оборону Харкова, спиняли ДРГ, вели вуличні бої та в підсумку відкинули росіян на відстань, з якої було неможливо бити по місту артилерією. У 2025 році частина підрозділу увійшла у 3 армійський корпус як 21-й полку БПС "KRAKEN 1654" та брала участь у поверненні контролю над Куп'янськом восени-взимку. У 2026 році підрозділ у складі ГУР отримав бойовий прапор, який вручив новий глава розвідки Олег Іващенко. Підрозділ небагато розповідає про бої, у яких бере участь. Остання публічна інформація — про перебування на позиціях під Часовим Яром весною 2026 року.

День військової розвідки — KRAKEN про бої під Часовим Яром

Є інформація про активність спецпризначенців "KRAKEN 1654" у складі 3 АК ЗСУ. 4 вересня стало відомо про ближній бій "KRAKEN 1654" та розвідників Третього армійського корпусу: бійці зачистили багатоповерхівку від військ противника. У травні — унікальна спецоперація з евакуації групи цивільних, яких врятували на Лиманському напрямку за допомогою НРК. Тим часом у березні підрозділ перебував на Харківщині та відбив механізований штурм ЗС РФ.

День військової розвідки — евакуація під Лиманом на НРК, "KRAKEN 1654" та 3 АК ЗСУ

На карті бойових дій бачимо, що завдяки спільній роботі підрозділів Сил оборони лінія боїв навколо Лиману не змістилась протягом дев'яти місяців 2026 року, а на відтинку біля Часового яру (та на схід від Слов'янська) є просування ЗС РФ.

Спецпідрозділи ГУР на фронті — ситуація на Лиманському напрямку, 4 вересня, DeepState Фото: DeepState

Батальйон "Шаман" — спецпідрозділ, створений у лютому 2022 року і який, серед іншого, займається таємними спецопераціями на території РФ. Підрозділ брав участь у боях в Гостомелі та тривали позиції в Мощуні. У наступні роки війни бійці "Шаману" ліквідували близько 10-15 російських генералів та кілька колаборантів (інформація за 2023 рік). В ГУР зауважили, що "Шаман" не аналог ізраїльського "Моссаду", бо підрозділ має іншу структуру та завдання. Водночас у 2026 році сталось кілька гучних інцидентів з топвійськовими РФ: в одному випадку стався вибух посеред Москви, в іншому — підрив машини у Санкт-Петербурзі або ж постріли у голову та живіт в Енгельсі. Офіційно ГУР не інформувало про причетність до цих інцидентів.

День військової розвідки — спецоперації батальйону "Шаман" ГУР

Про інші спецпідрозділи ГУР є небагато інформації, яка переважно публікується на ресурсах ГУР. Міжнародний легіон ГУР, який складається з бійців з 50 країн світу, з 2025 року і по сьогодні легіон бере участь в оборонних операціях на Запоріжжі. БПС "Крила" працює з дронами різних типів (FPV, перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси): деякі кадри відпрацювань, наприклад, збиття "Шахедів", з'явились в Instagram. 6 вересня у Telegram-каналі ГУР повідомили про ураження Рязанського нафтопереробного заводу, який переробляє близько 17 млн тонн нафти на рік та розташований за 600 км від України.

Зазначимо, у вересня стало відомо про сутичку між бійцями ГУР та СБУ, яка сталась посеред житлового будинку в Києві. Згодом з'ясувалось, що ідеться про справу бійця РДК Степана Каплунова: його затримали через підозру у співпраці з ФСБ та утримували у невстановленому таємному місці. На залагодження ситуації приїхав командир "Спецпідрозділу Тимура" та командир Центру "Альфа" СБУ.

Нагадуємо, у 2025 році командир підрозділу "Артан" ГУР розповів про колишніх засуджених, яким добровільно долучились до Сил оборони.