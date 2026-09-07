7 сентября — День военной разведки: как воюет "Спецподразделение Тимура" и другие части ГУР (видео)

7 сентября отмечается государственный праздник — День военной разведки, которая в ходе войны собирает информацию о действиях и угрозах со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, а также о работе предприятий военно-промышленного комплекса. Кроме того, особые задачи выполняют бойцы "Спецподразделения Тимура", KRAKEN, "Шаман". Какие конкретные результаты показали спецназовцы-разведчики в 2026 году?

В День Главного управления разведки отдают дань уважения военным, проводящим спецоперации на линии фронта, на временно оккупированных территориях, в глубоком тылу РФ. Их работа в 2026 году — подрывы российских нефтеперерабатывающих заводов, изучение российского оружия, работающего на западных компонентах, поиск российских военных преступников, спасение украинских военнопленных. В состав ГУР входит ряд спецподразделений, выполняющих специфические задачи. Фокус собрал открытую информацию о самых известных спецподразделениях, которые фигурировали в публичном пространстве.

День военной разведки — основная информация о деятельности ГУР

День военной разведки — операции спецподразделений ГУР в 2026 году

"Спецподразделение Тимура" — подразделение в составе ГУР, которым командует офицер с позывным "Тимур", а настоящее имя бойца держится в секрете. В состав подразделения входит ещё около 20 отрядов спецназовцев. Среди них — боевой отряд "Братство", в котором воюют члены одноимённой патриотической организации, "Стугна", бойцы которой высадились в Крыму в 2023 году. Кроме того, есть три отряда, состоящие из граждан РФ — это Российский добровольческий корпус (в нём воюют правые активисты РФ), Сибирский батальон (представители народов РФ) и Белорусский добровольческий корпус.

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В первые годы войны, с 2022 по 2025 годы, бойцы "Спецподразделения Тимура" провели ряд известных операций: среди них — освобождение острова Змеиный, высадка около ЗАЭС, рейды на мыс Тарханкут в Крыму и на Кинбурнскую косу, освобождение Волчанского агрегатного завода и т. д. В 2026 году, как показывает серия сообщений в Telegram-канале ГУР, бойцы "Спецподразделения Тимура" проводили оборонительные спецоперации на Запорожском направлении. В марте подвели промежуточные итоги трёхмесячных боёв. Работали несколько подразделений "Тимура" — "Химера", РДК, "Братство", "Аратта", "Сибирский батальон", "Стугна", First Line, 1514, Paragon, БДК, "Стражи тьмы", Raven group, Art Division и 6-й отряд специальных действий. Цель спецоперации — сорвать наступательные планы ВС РФ на Запорожье. В сентябре, весной и летом на этом же направлении работали операторы дронов отряда First Line, которые совершили более 700 вылетов FPV, более 500 вылетов "Вампира" и перевезли 3 тонны военных грузов.

День военной разведки — отработка навыков операторов дронов ГУР

На карте аналитического проекта DeepState видно, что на Запорожском направлении в 2026 году не наблюдается продвижения ВС РФ. Последние изменения конфигурации линии фронта произошли в марте-апреле в районе Степногорска, а на других участках — без изменений. В декабре 2025 года российский диктатор Путин заявил, что вот-вот оккупирует Запорожье и что россияне находятся в 15 км от города. По состоянию на 4 сентября "красная зона" под областным центром проходит на расстоянии 20+ км, а "серая" — 16–17 км.

Спецподразделения ГУР на фронте — ситуация на Запорожском направлении, 4 сентября, DeepState Фото: DeepState

В апреле 2026 года в интервью на YouTube-канале журналистки Натальи Мосейчук командир рассказал о ряде операций, в которых участвовали его бойцы: 12 высадок за одну ночь на Кинбурнской косе, о рейде на Запорожскую АЭС, о высадке в Крыму, о возвращении под контроль Украины буровых платформ в Чёрном море (так называемые "вышки Бойко"), об участии в Курской спецоперации. Среди прочего, "Тимур" рассказал о временной "смерти" командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина: как решили, что тот "погибнет" от удара FPV и как через три дня "воскреснет".

"Денис — героический парень, героический командир. Подразделение РДК — героическое. Там ребята: для меня они — украинцы русского происхождения", — сказал "Тимур".

День военной разведки — "Тимур" о спецоперациях ГУР

"Спецподразделение KRAKEN" — подразделение ГУР, сформированное за неделю до начала полномасштабного вторжения. В первые дни войны бойцы организовали оборону Харькова, сдерживали ДРГ, вели уличные бои и в итоге отбросили россиян на расстояние, с которого было невозможно обстреливать город артиллерией. В 2025 году часть подразделения вошла в состав 3-го армейского корпуса как 21-й полк БПС "KRAKEN 1654" и участвовала в восстановлении контроля над Купянском осенью-зимой. В 2026 году подразделение в составе ГУР получило боевое знамя, которое вручил новый глава разведки Олег Иващенко. Подразделение мало рассказывает о боях, в которых принимает участие. Последняя публичная информация — о пребывании на позициях под Часовым Яром весной 2026 года.

День военной разведки — KRAKEN о боях под Часовым Яром

Есть информация о деятельности спецназовцев "KRAKEN 1654" в составе 3-го АК ВСУ. 4 сентября стало известно о ближнем бою "KRAKEN 1654" и разведчиков Третьего армейского корпуса: бойцы зачистили многоэтажное здание от войск противника. В мае — уникальная спецоперация по эвакуации группы гражданских лиц, которых спасли на Лиманском направлении с помощью НРК. Между тем в марте подразделение находилось в Харьковской области и отразило механизированный штурм ВС РФ.

День военной разведки — эвакуация под Лиманом на НРК, "KRAKEN 1654" и 3-й АК ВСУ

На карте боевых действий видно, что благодаря совместной работе подразделений Сил обороны линия фронта вокруг Лимана не сдвинулась в течение девяти месяцев 2026 года, а на участке возле Часового оврага (и к востоку от Славянска) наблюдается продвижение ВС РФ.

Спецподразделения ГУР на фронте — ситуация на Лиманском направлении, 4 сентября, DeepState Фото: DeepState

Батальон "Шаман" — спецподразделение, созданное в феврале 2022 года и занимающееся, в частности, секретными спецоперациями на территории РФ. Подразделение участвовало в боях в Гостомеле и удерживало позиции в Мощуне. В последующие годы войны бойцы "Шамана" ликвидировали около 10-15 российских генералов и нескольких коллаборационистов (информация за 2023 год). В ГУР отметили, что "Шаман" не является аналогом израильского "Моссада", поскольку подразделение имеет иную структуру и задачи. В то же время в 2026 году произошло несколько громких инцидентов с высокопоставленными военными РФ: в одном случае произошел взрыв в центре Москвы, в другом — подрыв автомобиля в Санкт-Петербурге или же выстрелы в голову и живот в Энгельсе. Официально ГУР не сообщало о причастности к этим инцидентам.

День военной разведки — спецоперации батальона "Шаман" ГУР

О других спецподразделениях ГУР имеется немного информации, которая в основном публикуется на ресурсах ГУР. Международный легион ГУР, состоящий из бойцов из 50 стран мира, с 2025 года и по сегодняшний день участвует в оборонительных операциях в Запорожье. БПС "Крылья" работает с дронами различных типов (FPV, перехватчики, наземные роботизированные комплексы): некоторые кадры отработок, например, сбивание "Шахедов", появились в Instagram. 6 сентября в Telegram-канале ГУР сообщили о поражении Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который перерабатывает около 17 млн тонн нефти в год и расположен в 600 км от Украины.

Отметим, что в сентябре стало известно о столкновении между бойцами ГУР и СБУ, которое произошло прямо в жилом доме в Киеве. Позже оказалось, что речь идет о деле бойца РДК Степана Каплунова: его задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ и удерживали в неустановленном секретном месте. Для урегулирования ситуации прибыли командир "Спецподразделения Тимура" и командир Центра "Альфа" СБУ.

Напоминаем, что в 2025 году командир подразделения "Артан" ГУР рассказал о бывших осужденных, которые добровольно вступили в ряды Сил обороны.