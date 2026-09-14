Без телефона сложнее: супруг Ефросининой откровенно рассказал об их отношениях

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала откровенное и в то же время шутливое видео со своим мужем Тимуром Хромаевым. Звезда задала ему несколько вопросов о себе и их семейной жизни, на что возлюбленный честно, но с юмором ответил.

В Instagram (@mashaefrosinina) Ефросинина опубликовала видео, в котором спросила Тимура: если бы она была едой, то какой. На что мужчина сначала ответил, что это что-то сладкое — например, пирожное. После этого он добавил, что также его возлюбленная ассоциировалась бы с голубцами.

Кроме того, звезда спросила, какого цвета у нее сейчас педикюр, и Тимур ответил правильно — бордового цвета. А затем Ефросинина задала провокационный вопрос: неделя без телефона или без секса. Мужчина сначала растерялся, но сказал, что сейчас однозначно невозможно жить без телефона.

"Ну, ты понял, без чего ты теперь проживешь неделю", — пошутила Ефросинина.

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Кроме того, телеведущая спросила, если бы они оказались на необитаемом острове, то через какое время она бы начала раздражать мужа. Тимур со смехом ответил: "По дороге туда".

Кроме того, Ефросинина поинтересовалась у мужа: "Когда я долго молчу — тебе это нравится или страшно?". Тимур шуточно ответил: "Сначала очень-очень нравится".

В заключение звезда решила проверить память мужа и спросила, какая у неё была прическа на их свадьбе. Впрочем, Тимур ответил неправильно, поскольку думал, что у любимой были очень длинные распущенные волосы. Однако на фото со свадьбы видно, что у звезды был высокий пучок.

Свадьба Маши Ефросининой и Тимура Хромаева Фото: Instagram

"Спасибо, любимый, неделю без секса", — с юмором добавила Ефросинина.

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Летом этого года Маша Ефросинина с мужем ездили в отпуск в Испанию. В своей социальной сети телеведущая показала семейный отдых и опубликовала трогательное селфи из лифта.

Поездка Ефросининой вместе с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым и сыном Александром была приурочена к важному событию — выпускному 22-летней дочери Наны из магистратуры в Мадриде. Звезда опубликовала трогательные кадры в Instagram, на которых видно, как они с мужем не смогли сдержать слёз во время торжественной церемонии.

Кроме того, недавно Маша Ефросинина заговорила об отношениях с певицей Олей Поляковой после того, как муж последней, Вадим, раскритиковал семью ведущей и саму Машу.