Без телефона важче: чоловік Єфросиніної зробив відверте зізнання про їхні стосунки

Українська телеведуча Маша Єфросиніна оприлюднила відверте і водночас жартівливе відео зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим. Зірка поставила йому кілька запитань про себе та їхнє подружнє життя, на що коханий чесно, але з гумором відповів.

У Instagram (@mashaefrosinina) Єфросиніна опублікувала ролик, в якому запитала Тимура, якби вона була їжею, то якою. На що чоловік спочатку відповів, що це щось солоденьке – наприклад, тістечко. Після цього він додав, що також його кохана асоціювалась би з голубцями.

Крім цього, зірка запитала, який у неї зараз педикюр, і Тимур відповів правильно – бордового кольору. А далі Єфросиніна поставила провокативне питання – тиждень без телефону чи без сексу. Чоловік спочатку розгубився, але сказав, що зараз однозначно неможливо жити без телефону.

"Ну ти зрозумів, без чого ти тепер тиждень", — пожартувала Єфросиніна.

Видео дня

До того ж телеведуча запитала, якщо б вони опинились на безлюдному острові, то через який час вона б почала бісити чоловіка. Тимур зі сміхом відповів – по дорозі туди.

Також Єфросиніна поцікавилася у чоловіка: "Коли я довго мовчу – тобі добре чи страшно?". Тимур дотепно відповів: "Спочатку дуже-дуже добре".

Наостанок зірка вирішила перевірити пам'ять чоловіка і запитала, яка в неї була зачіска на їхньому весіллі. Втім, Тимур відповів неправильно, оскільки думав, що у коханої було дуже довге та розпущене волосся. Однак на фото з весілля видно, що у зірки був зібраний високий пучок.

Весілля Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва Фото: Instagram

"Дякую, коханий, тиждень без сексу", — з гумором додала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Влітку цього року Маша Єфросиніна з чоловіком їздили у відпустку в Іспанію. У своїй соцмережі телеведуча показала сімейний відпочинок та опублікувала зворушливе селфі з ліфта.

Поїздка Єфросиніної разом із чоловіком-військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим та сином Олександром була приурочена до важливої події — випускного 22-річної доньки Нани з магістратури в Мадриді. Зірка оприлюднила зворушливі кадри в Instagram, як вони з чоловіком не змогли стримати сліз під час урочистої церемонії.

Крім того, нещодавно Маша Єфросиніна заговорила про стосунки зі співачкою Олею Поляковою після того, як чоловік другої Вадим критикував родину ведучої та її саму.