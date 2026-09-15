Женщина выбрала "самый дорогой отель" за границей: там ее ждал неприятный сюрприз

Путешественница, отправившаяся в отпуск в Колумбию, рассчитывала на роскошный номер премиум-класса, однако получила комнату с каменными стенами и туалетом прямо у кровати.

Видео с "элитным" жильем разлетелось по соцсетям и вызвало шквал шуток. Пользователи узнали типичный колумбийский колорит и начали делиться собственными курьезными историями. Фокус обратил внимание на эту историю.

Собираясь в путешествие, женщина рассчитывала на безупречный сервис и панорамные виды – именно так обычно представляют себе зарубежный отдых своей мечты.

Впрочем, реальность внесла свои коррективы: вместо ожидаемого роскошного номера путешественницу ждало жилье, больше напоминающее приют для экстремального туризма, чем VIP-апартаменты.

Вид из окна "отеля" Фото: Instagram

По словам самой туристки, она бронировала именно "самый дорогой отель" на время поездки. Но то, что она увидела на месте, озадачило даже опытную путешественницу.

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Что скрывалось за словом "люкс"

Номер оказался довольно аскетичным: два простых спальных места с разноцветным постельным бельем; стены и пол – необработанный камень и бетон, крыша напоминает обычную дачную пристройку; небольшая раковина под окном, вентилятор спасает от жары, а из окна открывается вид на природный водоем. Туалет и душевая расположены прямо в спальне, без каких-либо перегородок или ширм.

Видео с кадрами такого "элитного" жилища быстро разлетелось по сети и собрало немало комментариев – зрители не могли поверить своим глазам, разглядывая спартанский интерьер колумбийского "лакшери".

Типичная "фишка" Колумбии

Публикация мгновенно обросла комментариями пользователей, которые либо смеялись над ситуацией, либо вспоминали собственный опыт пребывания в подобных условиях.

Одна из комментаторов рассказала трогательную и забавную историю: "Колумбия – это вообще уникальное место. Муж (тогда он ещё не был моим мужем) забронировал люкс. А на фото не было того, что нас ждало. А нас ждала спальня с туалетом. Нет, не вид в туалет из спальни, а огромный туалет с шкафом и двуспальной кроватью. То есть кровать, напротив нее умывальник, чуть поближе унитаз. Ни ширмочек, ни перегородок. Прямо так. А мы с мужем впервые встретились после года общения онлайн. Представьте себе? Какой интим сразу! Я не была морально готова к такому уровню доверия. Первую ночь не спала, хотелось в туалет, но как? Он же вот здесь спит, а я пойду струйками журчать! На вторую ночь уже наплевала, сходила. Мы этого никогда не забудем".

Туалет в колумбийском отеле Фото: Instagram

Другая пользовательница предупредила будущих путешественников, чтобы те не повторили ту же ошибку: "Из собственного горького опыта скажу: никогда, слышите – никогда не оставляйте в этой каморке продукты, даже кожуру от банана! У тех тварей, что там на деревьях сзади, фантастическое обоняние. А так, это нормальная хижина, как для Колумбии, если остаться на пару ночей".

Еще больше историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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