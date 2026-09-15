Жінка обрала "найдорожчий готель" за кордоном: там на неї чекав неприємний сюрприз

Мандрівниця, яка вирушила у відпустку до Колумбії, розраховувала на розкішний номер преміум-класу, проте отримала кімнату з кам'яними стінами та туалетом просто біля ліжка.

Відео з "елітним" помешканням розлетілося соцмережами й викликало шквал жартів. Користувачі впізнали типовий колумбійський колорит і почали ділитися власними курйозними історіями. Фокус звернув увагу на цю історію.

Збираючись у подорож, жінка розраховувала на бездоганний сервіс і панорамні краєвиди – саме такими зазвичай малюють собі закордонний відпочинок мрії.

Втім, дійсність внесла свої корективи: замість очікуваного лакшері-номера мандрівницю зустріло помешкання, більше схоже на притулок для екстремального туризму, ніж на VIP-апартаменти.

Вид з вікна у "готелі" Фото: Instagram

За словами самої туристки, вона бронювала саме "найдорожчий готель" на час поїздки. Але те, що постало перед нею на місці, спантеличило навіть досвідчену мандрівницю.

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Що ховалося за словом "люкс"

Номер виявився доволі аскетичним: два прості спальні місця з різнокольоровою постільною білизною; стіни та підлога – необроблений камінь і бетон, дах нагадує звичайну дачну прибудову; невелика раковина під вікном, вентилятор рятує від спеки, а з вікна відкривається вид на природну водойму. Туалет і душова розташовані прямісінько в спальні, без жодних перегородок чи ширм.

Відео з кадрами такого "елітного" помешкання швидко розлетілося мережею і зібрало чимало коментарів – глядачі не могли повірити власним очам, розглядаючи спартанський інтер'єр колумбійського "лакшері".

Типова "фішка" Колумбії

Публікація миттєво обросла коментарями користувачів, які або сміялися з ситуації, або згадували власний досвід перебування в подібних умовах.

Одна з коментаторок розповіла зворушливо-кумедну історію: "Колумбія взагалі унікальна. Чоловік (тоді він ще не був моїм чоловіком) забронював люкс. І на фото не було того, що нас чекало. А нас чекала спальня з туалетом. Ні, не вид у туалет зі спальні, а величезний туалет із шафою та двоспальним ліжком. Тобто ліжко, навпроти нього умивальник, трохи поруч унітаз. Ні ширмочок, ні перегородок. Прямо так. А ми з чоловіком вперше зустрілися після року спілкування онлайн. Уявіть собі? Який інтим одразу! Я не була морально готова до такого рівня довіри. Першу ніч не спала, хотілося в туалет, але як? Він же ось тут спить, а я піду струмками дзюрчати! На другу ніч вже наплювала, сходила. Ми ніколи цього не забудемо".

Туалет у колумбійському готелі Фото: Instagram

Інша користувачка попередила майбутніх мандрівників, аби ті не наступали на ті самі граблі: "З власного гіркого досвіду скажу: ніколи, чуєте – ніколи не залишайте в цій комірчині продукти, навіть шкірку від банана! У тих тварюк, що там у деревах позаду, фантастичний нюх. А так, це нормальна хатина, як для Колумбії, якщо залишитися на пару ночей".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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