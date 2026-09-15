Нигерийка живет в Украине с трех лет и в совершенстве выучила язык: почему ей не выдают паспорт

Блогерша по имени Patience, родом из Нигерии, стала популярной в TikTok благодаря свободному владению украинским языком. Она делится с аудиторией забавными историями из жизни и собирает сотни тысяч лайков и комментариев.

В последнем видео блогерша рассказала, как так получилось, что она свободно говорит на украинском языке, проживает в нашей стране, но никак не может получить гражданство. "Фокус" заинтересовался этой историей.

Почему украинская блогерша не может получить гражданство

По словам Patience, она родилась в Нигерии, а в 3 года вместе с родителями эмигрировала в Украину.

"Мои родители переехали в Украину, не зная ни языка, ни культуры. Здесь другая еда и другой климат. Несмотря на все это, они смогли адаптироваться и найти свое место. Я очень горжусь своими родителями", — поделилась девушка.

Как оказалось, в Украине существует несколько способов получения гражданства:

Видео дня

если вы родились в этой стране;

если вы вступили в брак с гражданином данного государства;

если у вас есть дети, родившиеся в Украине;

в случае воссоединения семьи.

Patience рассказала, что она соответствует критерию длительного проживания в Украине. Для этого нужно прожить здесь не менее 5 лет, имея вид на жительство. Однако возникла проблема.

"Я живу в Украине с 3 лет. Но почему-то то, что я ходила здесь в детский сад, школу, университет, — все это не учитывается", — отметила блогерша.

Однако есть еще один вариант, но только с подписью президента. Для этого необходимо собрать определенный пакет документов, выставить его на рассмотрение, после чего глава государства может принять решение о предоставлении гражданства.

"Я хотела это сделать, но были перевыборы, и это занимало очень много времени. А я хотела поступить в университет, и для этого нужен был паспорт", — говорит Patience.

Так, девушка не стала ждать разрешения президента, купила билет и улетела в Нигерию, чтобы получить паспорт и оформить студенческую визу в Украину. По ее словам, это тоже был непростой этап.

В итоге Patience вернулась в Украину, поступила в медицинский университет в качестве иностранной студентки, а позже получила вид на жительство.

Блогерша отметила, что следующим этапом стало бы подача заявления на получение гражданства Украины. Это должно было произойти в августе 2022 года, но началась война.

Реакция социальных сетей

В комментариях под видео Patience активно поддерживают украинцы. Они восхищаются ее языком и желают ей только счастья в жизни:

"Вы — гражданка Украины в большей степени, чем некоторые обладатели паспортов нашего государства! Вы просто потрясающая, и я искренне желаю вам счастья";

"Как прекрасно вы владеете языком";

"Какой у вас красивый украинский язык";

"Так обидно. Почти всю жизнь прожить в стране и не получить гражданство… Не знала, что в Украине это так сложно. Удачи вам, вы невероятная".

Реакция социальных сетей Фото: Скриншот Реакция социальных сетей Фото: Скриншот

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Польский водитель такси, узнав, что его пассажиры из Украины, выразил им свою поддержку и спел на украинском языке. Вскоре публикация распространилась в социальных сетях.

Певица Maruv (Анна Корсун), которая после начала полномасштабной войны уехала из Украины, анонсировала новую композицию на украинском языке. Фрагмент трека под названием "Казала" она опубликовала в своем TikTok.

Кроме того, венесуэлка Исамар Фернандес, виолончелистка группы "Лос Янковерс", высказалась на украинском языке о военной операции США на ее родине и задержании президента Николаса Мадуро.