Нігерійка живе в Україні з трьох років й ідеально вивчила мову: чому їй не дають паспорт

Блогерка на ім'я Patience, яка родом з Нігерії, стала популярною у TikTok завдяки вільному володінню українською мовою. Вона ділиться з аудиторією кумедними історіями з життя та збирає сотні тисяч лайків та коментарів.

В останньому відео блогерка розповіла, як так сталося, що вона вільно говорить українською мовою, проживає в нашій країні, але ніяк не отримає громадянство. Фокус зацікавився цією історію.

Чому українська блогерка не може отримати громадянство

За словами Patience, вона народилась у Нігерії, і у 3 роки разом з батьками емігрувала в Україну.

"Мої батьки переїжджали до України, не знаючи мови, культури. Тут інша їжа та клімат. Попри це все, вони змогли адаптуватися та знайти своє місце. Я дуже пишаюсь своїми батьками" — поділилась дівчина.

Як виявилось, в Україні є декілька шляхів отримання громадянства:

якщо ви народилися в цій країні;

якщо ви одружилися на громадянині держави;

якщо у вас є діти, які народились в Україні;

у випадку з’єднання сім’ї.

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Patience розповіла, що вона підпадає під критерій тривалого проживання в Україні. Для цього потрібно жити тут мінімум 5 років, маючи посвідку на постійне проживання. Втім, виникла проблема.

"Я живу в Україні з 3 років. Але чомусь те, що я ходила тут у садок, школу, університет – це все не рахується", — зазначила блогерка.

Однак є ще один варіант, але лише за підписом президента. Для цього треба зібрати певний пакет документів, виставити на розгляд, після чого глава держави може ухвалити громадянство.

"Я хотіла це зробити, але були перевибори, це займало дуже багато часу. А я хотіла вступати до університету, і для цього треба був паспорт", — каже Patience.

Так, дівчина не стала чекати дозволу президента, взяла квиток і полетіла в Нігерію, щоб отримати паспорт і відкрити студентську візу до України. За її словами, це теж був непростий етап.

У підсумку Patience повернулась в Україну, вступила до медичного університету як іноземний студент, а згодом отримала посвідку на постійне проживання.

Блогерка зазначила, що наступним етапом було б подання на громадянство України. Це мало б відбутися у серпні 2022 року, але почалась війна.

Реакція соцмереж

У коментарях під відео Patience активно підтримують українці. Вони захоплюються її мовою та бажають лише щастя у житті:

"Ви громадянка України більше, ніж деякі носії паспортів нашої держави! Ви неймовірна і я щиро бажаю вам щастя";

"Як ви чудово володієте мовою";

"Яка у вас гарна українська мова";

"Так прикро. Майже все життя жити в країні і не отримати громадянство… Не знала, що в Україні це так складно. Щасти вам, ви неймовірна".

Реакція соцмереж Фото: Скріншот Реакція соцмереж Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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