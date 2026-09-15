Внучка Нины Матвиенко, проживающая за границей, выходит замуж (фото)

Дочь украинской певицы Тони Матвиенко и внучка легендарной Нины Матвиенко, 27-летняя Ульяна, впервые выходит замуж.

Об изменениях в личной жизни своего ребенка рассказала звездная мама в интервью Славе Дёмину.

Ульяна Матвиенко выходит замуж

Влюбленные сейчас живут в Берлине. Впрочем, когда состоится свадьба — пока неизвестно.

"Она живёт за границей, ей недавно сделали предложение. Так что я говорю: "О, старшую выдала!". Она сейчас такая счастливая! Им за границей очень тяжело, она ищет работу, ей всё приходится начинать с нуля. Когда парень сделал ей предложение, я вижу, что она успокоилась. Очень благодарна ему за то, что он так поддержал мою дочь. Такой этап, для нее очень важно, что теперь у нее есть мужское плечо", — рассказала Тоня Матвиенко.

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По словам знаменитой мамы, её будущий зять — украинец. Сейчас он обеспечивает семью.

Ульяна и её жених встречаются уже несколько лет. Они начали встречаться в Киеве, а затем переехали в Берлин.

Ульяна Матвиенко Фото: Instagram

Младшая дочь Тони Матвиенко, 10-летняя Нина, живёт вместе с мамой и папой в Украине. В начале полномасштабного вторжения певица также временно уехала за границу, однако вернулась весной 2023 года.

Тоня Матвиенко с дочерьми Фото: tonya_matvienko\Instagram

Напомним, Фокус ранее сообщал, что:

27-летняя Ульяна уехала из Украины из-за страха и эмоционального истощения, вызванного войной.

Тоня Матвиенко с двумя дочерьми отправилась отдыхать на море в Испанию и показала редкие семейные снимки.

Правоохранители предъявили подозрение водителю такси сервиса Bolt, который в июне избил Тоню Матвиенко.