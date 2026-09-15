Онука Ніни Матвієнко, яка живе за кордоном, виходить заміж (фото)

Донька української співачки Тоні Матвієнко та онука легендарної Ніни Матвієнко, 27-річна Уляна, уперше виходить заміж.

Про зміни в особистому житті своєї дитини розповіла зіркова мама в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Уляна Матвієнко виходить заміж

Закохані наразі живуть у Берліні. Втім, коли буде весілля — поки невідомо.

"Вона живе за кордоном, їй нещодавно зробили пропозицію. Так що я кажу: "О, старшу видала!". Вона зараз така щаслива! Їм за кордоном дуже складно, вона в пошуках роботи, їй все спочатку починати. Коли хлопець їй освідчився, я бачу, що вона заспокоїлась. Дуже йому дякую, що так підтримав мою доньку. Такий етап, для неї дуже важливо, що для неї тепер є чоловіче плече", — розповіла Тоня Матвієнко.

За словами зіркової мами, її майбутній зять — українець. Наразі він забезпечує родину.

Видео дня

Уляна разом зі своїм нареченим у стосунках кілька років. Вони почали зустрічатися в Києві, а згодом перебралися в Берлін.

Уляна Матвієнко Фото: Instagram

Молодша донька Тоні Матвієнко, 10-річна Ніна, живе разом з мамою і татом в Україні. На початку повномасштабного вторгнення співачка також тимчасово переїжджала за кордон, однак повернулася навесні 2023-го.

Тоня Матвієнко з доньками Фото: tonya_matvienko\Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

27-річна Уляна виїхала з України через страх та емоційне виснаження від війни.

Тоня Матвієнко з двома доньками поїхала відпочивати на море в Іспанію і показала рідкісні сімейні кадри.

Правоохоронці повідомили про підозру водієві таксі із сервісу Bolt, який у червні побив Тоню Матвієнко.