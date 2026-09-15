Звезда фильмов для взрослых умерла в 25 лет: тело нашли в квартале красных фонарей

Японская актриса фильмов для взрослых Хана Кураки трагически покончила с собой в возрасте 25 лет. Её тело обнаружили в одной из квартир токийского района Кабукичо – местности, известной своей ночной жизнью и развлекательными заведениями. По имеющимся данным, трагедия произошла 12 сентября.

Квартира, в которой нашли девушку, принадлежит владельцу одного из местных клубов – Шоте Хаири. Впрочем, первым о происшествии сообщил не он, а другая знаковая фигура ночного Токио – клубный хост и боец любительского ММА по имени Сакито.

Мужчина не скрывал эмоций и в социальной сети X (sakito_1207) опубликовал пост, полный боли и скорби. В то же время он решил сразу же положить конец слухам, которые стремительно разлетелись по сети после трагедии.

"Я не был первым, кто прибыл на место происшествия, но мне сообщил об этом друг, который и обнаружил тело Ханы", – написал Сакито.

Хана Кураки трагически оборвала свою жизнь в возрасте 25 лет Фото: Instagram

Хозяин рассказал, что прибежал в апартаменты практически сразу после звонка, взял на себя общение с полицией и следователями и сообщил о трагедии Шоте Хайру – владельцу квартиры. Тот в тот момент находился на деловой встрече, поэтому смог приехать только через несколько часов.

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По словам Сакито, в последнее время Хана нередко делилась с ним своими переживаниями, в частности о сложных отношениях с Хайрой. Девушка выглядела подавленной, и теперь мужчину не покидает чувство вины.

"Поэтому я до сих пор думаю: „Разве я не мог сделать больше?“ или „Разве не было какого-то способа спасти её?“ – признался он.

Он также обратился к общественности и журналистам с просьбой воздержаться от излишних спекуляций и проявить уважение к памяти Ханы, её родных и друзей.

Хана нередко делилась с ним своими переживаниями Фото: Instagram

В мире фильмов для взрослых Хана Кураки появилась совсем недавно – её дебют состоялся в 2024 году. До этого девушка выбрала совершенно другой путь: училась в школе красоты и работала ассистенткой парикмахера и визажиста.

В последнее время актриса восстанавливалась после травм, полученных в ДТП. В своём Instagram она регулярно делилась откровенными фото, однако подписи к ним оставались на удивление обыденными. В основном Хана рассказывала подписчикам о новой прическе или удачном макияже.

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