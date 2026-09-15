Зірка кіно для дорослих померла у 25 років: тіло знайшли в кварталі червоних ліхтарів

Японська акторка фільмів для дорослих Хана Куракі трагічно обірвала своє життя у віці 25 років. Її тіло виявили в одних із апартаментів токійського району Кабукічо – місцевості, що славиться нічним життям та розважальними закладами. Трагедія, за наявними даними, сталася 12 вересня.

Квартира, де знайшли дівчину, належить власнику одного з місцевих клубів – Шота Хаірі. Втім, першим про подію повідомив не він, а інша знакова постать нічного Токіо – клубний хост і боєць аматорського ММА на ім'я Сакіто.

Чоловік не приховував емоцій і в соцмережі X (sakito_1207) опублікував допис, сповнений болю та жалю. Водночас він вирішив одразу поставити крапку в чутках, які стрімко розлетілися мережею після трагедії.

"Я не був першим, хто прибув на місце події, але мене сповістив друг, який і знайшов тіло Хани", – написав Сакіто.

Хана Куракі трагічно обірвала своє життя у віці 25 років Фото: Instagram

Хост розповів, що прибіг до апартаментів практично одразу після дзвінка, взяв на себе спілкування з поліцією та слідчими й повідомив про трагедію Шота Хаіру – власника квартири. Той у той момент перебував на діловій зустрічі, тому зміг приїхати лише через кілька годин.

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За словами Сакіто, останнім часом Хана нерідко ділилася з ним своїми переживаннями, зокрема щодо непростих стосунків із Хаірою. Дівчина виглядала пригніченою, і тепер чоловіка не полишає почуття провини.

"Через це я й досі думаю: "Хіба я не міг зробити більше?" або "Хіба не було якогось способу врятувати її?" – зізнався він.

Він також звернувся до громадськості та журналістів із проханням утриматися від зайвих спекуляцій і проявити повагу до пам'яті Хани, її рідних і друзів.

Хана нерідко ділилася з ним своїми переживаннями Фото: Instagram

У світі дорослого кіно Хана Куракі з'явилася зовсім нещодавно – її дебют відбувся у 2024 році. До цього дівчина обрала зовсім інший шлях: навчалася в б'юті-школі й працювала асистенткою перукаря та візажиста.

Останнім часом акторка відновлювалася після травм, отриманих у ДТП. У власному Instagram вона регулярно ділилася відвертими фото, однак підписи до них залишалися напрочуд буденними. Здебільшого Хана розповідала підписникам про нову зачіску чи вдалий макіяж.

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