Женщина купила дом в Италии за 16 тысяч евро: почему над ней смеются (фото)

Супруги рискнули и приобрели двухэтажный дом площадью 200 квадратных метров в Италии всего за 16 тысяч евро. История получила широкую огласку в соцсетях, где пользователи раскритиковали состояние жилья – облупившиеся стены, строительный мусор и подозрение на плесень. Владельцы же уверяют: игра стоит свеч, ведь из окон открывается вид, ради которого стоило рискнуть.

Владелица недвижимости рассказала, что изначально продавец просил за объект 18 тысяч евро, однако покупателям повезло – после торгов сумму удалось снизить до 16 тысяч евро. За эти деньги новые хозяева получили не только само здание, но и немалый приусадебный участок, который сейчас больше напоминает заросший сорняками пустырь, чем двор загородного поместья. Чем интересен этот объект, – читайте в публикации Фокуса.

Сэкономить удалось даже на оформлении документов. Кадастровым инженером оказался сосед супругов, поэтому услуги по подготовке документов обошлись не в три тысячи евро, а в две с половиной.

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Полный хаос

Прежде чем поселиться в доме своей мечты, будущим владельцам пришлось посмотреть правде в глаза: внутри – полный хаос. Здание годами принадлежало трем разным владельцам, поэтому следы этого разделения заметны на каждом шагу – старые двери, облупившиеся стены, неудачные перепланировки.

Часть помещений завалена строительным мусором, а некоторые перегородки новым хозяевам пришлось сносить собственными силами, чтобы вернуть дому его первоначальную просторность.

Эта история получила широкую огласку в социальных сетях Фото: Instagram

Наибольшую тревогу у комментаторов вызвал специфический запах и следы на стенах, которые многие приняли за плесень. Сами владельцы отвергают эти опасения. По их словам, серьезной проблемы с грибком нет, а запах объясняется обычной сыростью старого здания.

Супруги не скрывают масштабов предстоящего ремонта. На первом этаже они планируют обустроить прихожую с камином, просторную кухню с выходом как на террасу, так и в сад, а также полноценную ванную комнату вместо нынешней кладовой. Второй этаж останется жилым: три большие комнаты, санузел и балконы с тем самым видом на холмы, который, по словам хозяев, стоит всех будущих хлопот.

Сеть раскололась пополам

Публикация о покупке вызвала оживленную дискуссию. Одни пользователи восхищаются решимостью пары и поддерживают их мечту превратить заброшенное здание в уютную виллу. Другие же не скрывают скептицизма: мол, купить руины за копейки – это только первый шаг, а расходы на капитальный ремонт, новые коммуникации и благоустройство участка могут в разы превысить стоимость готового жилья.

Супруги не скрывают масштабов предстоящего ремонта Фото: Instagram Супруги не скрывают масштабов предстоящего ремонта Фото: Instagram

По словам критиков, в таком случае "выгодная" сделка рискует обернуться для владельцев настоящей финансовой пропастью.

"Купить-то можно дешево, а вот вложить придётся немало – как будто новый строить, такие сейчас цены на строительные материалы, но вы молодцы, успехов вам", – пишут в комментариях.

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинская пара из Черновцов решилась на шаг, который всё чаще выбирают тридцатилетние. Вместо очередной квартиры в многоэтажке они приобрели старую усадьбу на окраине города.

Двадцать километров до ближайшего города – именно столько оказалось от сельского дома, который женщина купила всего за 800 долларов, хотя в такой выгодной сделке нашлись и свои нюансы.

На странице блогеров @us.and.bus в TikTok появилось видео, которое быстро разлетелось по сети: супруги с младенцем и маленькой дочкой показали старинный деревянный дом на горном склоне, который только что стал их собственностью.