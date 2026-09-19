Жінка купила будинок в Італії за 16 тисяч євро: чому люди з неї сміються (фото)

Подружжя ризикнуло й придбало двоповерховий будинок площею 200 квадратних метрів в Італії всього за 16 тисяч євро. Історія набула розголосу в соцмережах, де користувачі розкритикували стан житла – облуплені стіни, будівельне сміття та підозру на цвіль. Власники ж запевняють: гра варта свічок, адже з вікон відкривається краєвид, заради якого варто було ризикнути.

Власниця нерухомості розповіла, що спочатку продавець просив за об'єкт 18 тисяч євро, проте покупцям пощастило – після торгів суму вдалося зменшити до 16 тисяч євро. За ці гроші нові господарі отримали не лише саму будівлю, а й чималу присадибну ділянку, яка зараз більше нагадує зарослий бур'янами пустир, ніж двір заміського маєтку. Чим цікавий цей об’єкт, – читайте у публікації Фокусу.

Заощадити вдалося навіть на оформленні паперів. Кадастровим інженером виявився сусід подружжя, тож послуги з підготовки документів коштували не три тисячі євро, а дві з половиною.

Суцільний рейвах

Перш ніж потрапити в будинок своєї мрії, майбутнім власникам довелося зазирнути правді в очі: усередині – суцільний рейвах. Будівля роками ділилася між трьома різними власниками, тож сліди цього поділу помітні на кожному кроці – старі двері, облуплені стіни, невдалі перепланування.

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Частину приміщень завалено будівельним сміттям, а деякі перегородки новим господарям довелося зносити власноруч, щоб повернути будинку його початковий простір.

Історія набула розголосу в соцмережах Фото: Instagram

Найбільше занепокоєння в коментаторів викликав специфічний запах і сліди на стінах, які багато хто прийняв за цвіль. Самі власники цю тривогу відкидають. За їхніми словами, серйозної проблеми з грибком немає, а запах пояснюється звичайною вогкістю старої будівлі.

Масштаби майбутнього ремонту подружжя не приховує. На першому поверсі вони бачать передпокій із каміном, простору кухню з виходом одразу і на терасу, і в сад, а також повноцінну ванну кімнату замість теперішньої комірчини. Другий поверх залишиться житловим: три великі кімнати, санвузол і балкони з тим самим краєвидом на пагорби, який, за словами господарів, вартий усіх майбутніх клопотів.

Мережа розкололася навпіл

Публікація про купівлю викликала жваву дискусію. Одні користувачі захоплюються рішучістю пари й підтримують їхню мрію перетворити занедбану будівлю на затишну віллу. Інші ж не приховують скепсису: мовляв, купити руїну за копійки – це тільки перший крок, а витрати на капітальний ремонт, нові комунікації та впорядкування ділянки можуть у рази перевищити вартість готового житла.

Масштаби майбутнього ремонту подружжя не приховує Фото: Instagram Масштаби майбутнього ремонту подружжя не приховує Фото: Instagram

За словами критиків, у такому разі "вигідна" угода ризикує обернутися для власників справжньою фінансовою прірвою.

"Купити-то можна дешево, а ось вкласти чимало доведеться, як новий побудувати, такі зараз ціни на будівельні матеріали, але ви молодці, успіхів вам", – пишуть у коментарях.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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