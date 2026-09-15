Копия отца: Виталий Козловский показал, как подрос его сын (фото)
Украинский певец Виталий Козловский показал, как подрос его сын Оскар. Малышу уже 2,5 года, и он часто бывает на концертах папы и поддерживает его.
Певец опубликовал милое видео в Instagram (vkozlovsky_music). Поклонники Козловского засыпали мальчика комплиментами.
На трогательных кадрах видно, как маленький Оскар пришел к папе, чтобы помочь ему подготовиться к концерту. Они прогулялись по месту проведения мероприятия, мальчик танцевал, поиграл на гитаре, а также попросил включить его любимую песню "Краса та розлука".
В конце Оскар оценил работу папы и воскликнул: "Браво!".
"Мой главный источник мотивации и вдохновения", — трогательно подписал видео Козловский.
Поклонники певца были в восторге от этого ролика с мальчиком и засыпали его комплиментами. Кроме того, видео прокомментировала жена Козловского — Юлия Бакуменко:
- "Котусик. Как же он хочет быть "как папа"";
- "Какой хороший мальчик!";
- "Это счастье — иметь такого мотиватора! Радуемся за вас".
Отметим, что Виталий Козловский женат на своей бывшей пиарщице Юлии Бакуменко. Они узаконили отношения в конце 2023 года. 25 февраля 2024 года у пары родился сын Оскар.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Виталий Козловский поделился личной трогательной историей, которая произошла, когда он читал книгу своему двухлетнему сыну Оскару. Мальчик перепутал птичек из сказки с вражескими российскими "шахидами".
- Недавно певец опубликовал видео о своём восстановлении в Карпатах. Но получил не ту реакцию, на которую рассчитывал.
Кроме того, Виталий Козловский поделился подробностями своего райдера. Перед концертами он также совершает особый ритуал, связанный со своим первенцем Оскаром.