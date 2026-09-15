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Копія батька: Віталій Козловський показав, як підріс його син (фото)

Сім'я Козловського
Віталій Козловський з сином Оскаром | Фото: Instagram

Український співак Віталій Козловський показав, як підріс його син Оскар. Малюку вже 2,5 роки, і він часто відвідує концерти тата та підтримує його.

Миле відео співак оприлюднив в Instagram (vkozlovsky_music). Шанувальники Козловського засипали компліментами хлопчика.

На зворушливих кадрах видно, як маленький Оскар прийшов до тата допомогти підготуватися до концерту. Вони пройшлись по місцю проведення заходу, хлопчик танцював, пограв на гітарі, а також попросив увімкнути його улюблену пісню "Краса та розлука".

В кінці Оскар оцінив роботу тата та вигукнув йому "Браво!".

"Мій головний мотиватор і натхнення", — зворушливо підписав відео Козловський.

Фанати співака замилувались таким роликом з хлопчиком та засипали його компліментами. До того ж відео прокоментувала дружина Козловського – Юлія Бакуменко:

Видео дня
  • "Котусик. Як же він хоче бути "як татко"";
  • "Який хороший хлопчик!";
  • "Це щастя мати такого мотиватора! Радіємо за вас".
Козловський реакція фанатів
Фанати Козловського прокоментували милий ролик
Фото: Скріншот

Зазначимо, що Віталій Козловський одружений на своїй колишній піарниці Юлії Бакуменко. Вони узаконили стосунки наприкінці 2023 року. 25 лютого 2024 року у пари народився син Оскар.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Окрім цього, Віталій Козловський поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він також виконує особливий ритуал щодо свого первістка Оскара.