Копія батька: Віталій Козловський показав, як підріс його син (фото)
Український співак Віталій Козловський показав, як підріс його син Оскар. Малюку вже 2,5 роки, і він часто відвідує концерти тата та підтримує його.
Миле відео співак оприлюднив в Instagram (vkozlovsky_music). Шанувальники Козловського засипали компліментами хлопчика.
На зворушливих кадрах видно, як маленький Оскар прийшов до тата допомогти підготуватися до концерту. Вони пройшлись по місцю проведення заходу, хлопчик танцював, пограв на гітарі, а також попросив увімкнути його улюблену пісню "Краса та розлука".
В кінці Оскар оцінив роботу тата та вигукнув йому "Браво!".
"Мій головний мотиватор і натхнення", — зворушливо підписав відео Козловський.
Фанати співака замилувались таким роликом з хлопчиком та засипали його компліментами. До того ж відео прокоментувала дружина Козловського – Юлія Бакуменко:
- "Котусик. Як же він хоче бути "як татко"";
- "Який хороший хлопчик!";
- "Це щастя мати такого мотиватора! Радіємо за вас".
Зазначимо, що Віталій Козловський одружений на своїй колишній піарниці Юлії Бакуменко. Вони узаконили стосунки наприкінці 2023 року. 25 лютого 2024 року у пари народився син Оскар.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Віталій Козловський поділився особистою щемливою історією, яка трапилася, коли він читав книжку своєму дворічному синові Оскару. Хлопчик переплутав пташок з казки з ворожими російськими "Шахедами".
- Нещодавно співак опублікував відео про своє відновлення в Карпатах. Але отримав не ту реакцію, на яку чекав.
Окрім цього, Віталій Козловський поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він також виконує особливий ритуал щодо свого первістка Оскара.