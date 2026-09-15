Гомес, Кидман и Зендея: самые стильные звезды на церемонии "Эмми" (фото)

В лос-анджелесском театре Peacock накануне состоялась церемония вручения премии "Эмми" 2026 года.

В эту знаменательную для телевидения ночь знаменитости демонстрируют свои лучшие образы на красной дорожке. От элегантных платьев и безупречного кроя до эффектных деталей — звезды сияли в Лос-Анджелесе.

Зендея и Мишель Пфайффер

Зендея добавила оригинальный акцент к своему платью от Prada, выглядя гламурно в наряде длины макси, созданном на заказ: платье имело глубокий вырез и было полностью украшено серебристыми кристаллами.

Мишель Пфайффер, тем временем, выглядела элегантно в чёрном платье от Saint Laurent с глубоким вырезом, акцентированной талией, украшенной изысканной застёжкой, и ниспадающей юбкой длины макси.

Зендея и Мишель Пфайффер Фото: коллаж Фокус

Николь Кидман и Калиста Флокхарт

Николь Кидман вернулась на церемонию "Эмми" впервые за девять лет, выбрав белое платье от Chanel. Её вырез напоминал перья и состоял из 46 цветков, выполненных из шелкового крепа, шелковой органзы и рафии.

Видео дня

Для выхода на церемонию "Эмми" вместе с Харрисоном Фордом Калиста Флокхарт выбрала романтическое платье цвета фуксии от Zuhair Murad с асимметричным вырезом, мелкими складками и мягкой драпировкой.

Николь Кидман и Калиста Флокхарт Фото: коллаж Фокус

Дакота и Эль Фаннинг, а также Кэри Маллиган

Сестры Дакота и Эль Фаннинг эффектно появились на церемонии. Дакота выбрала черно-белое платье без бретелек от Carolina Herrera с юбкой в складку и заниженной линией талии. Тем временем Эль была в мерцающем платье цвета шалфея длины макси от Ralph Lauren.

Кэри Маллиган дебютировала на церемонии "Эмми" в сине-белом платье без бретелек от The Row. Наряд отличался цветочным узором и большим синим бантом на спине, спускавшимся до пола.

Дакота и Эль Фаннинг, а также Кэри Маллиган Фото: коллаж Фокус

Селена Гомес и Синтия Никсон

Селена выглядела великолепно в ослепительном золотом платье, сплетенном из нити бусин; наряд сужался на бедрах и расширялся к низу, переходя в шлейф.

Синтия выглядела великолепно в эффектном темно-бордовом платье со структурными складками, силуэтом, напоминающим накидку, геометрической драпировкой и асимметричным подолом.

Селена Гомес и Синтия Никсон Фото: коллаж Фокус

Напомним, Фокус ранее писал, что:

На церемонии вручения премии "Эмми", состоявшейся 14 сентября 2026 года, актриса Николь Кидман и её коллега Харрисон Форд не смогли сдержать слёз.

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