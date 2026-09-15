Гомес, Кідман та Зендея: найкраще одягнені зірки на церемонії "Еммі" (фото)

У лос-анджелеському театрі Peacock напередодні пройшла церемонія вручення премії "Еммі" 2026 року.

У цю визначну для телебачення ніч знаменитості демонструють свої найкращі образи на червоній доріжці. Від елегантних суконь і бездоганного крою до ефектних деталей — зірки сяяли в Лос-Анджелесі.

Зендея та Мішель Пфайффер

Зендея додала оригінальний акцент до своєї сукні від Prada, виглядаючи гламурно у вбранні довжини максі, створеному на замовлення: сукня мала глибокий виріз і була повністю оздоблена сріблястими кристалами.

Мішель Пфайффер тим часом виглядала елегантно в чорній сукні від Saint Laurent з глибоким вирізом, акцентною талією, прикрашеною вишуканою застібкою, та спадаючою спідницею довжини максі.

Зендея та Мішель Пфайффер Фото: колаж Фокус

Ніколь Кідман та Каліста Флокгарт

Ніколь Кідман повернулася на церемонію "Еммі" вперше за дев’ять років, обравши білу сукню від Chanel. Її виріз нагадував пір’я і складався з 46 квітів, виготовлених із шовкового крепу, шовкової органзи та рафії.

Видео дня

Для виходу на "Еммі" разом із Гаррісоном Фордом Каліста Флокгарт обрала романтичну сукню кольору фуксії від Zuhair Murad з асиметричним вирізом, дрібними складками та м’яким драпіруванням.

Ніколь Кідман та Каліста Флокгарт Фото: колаж Фокус

Дакота та Ель Фаннінг та Кері Малліган

Сестри Дакота та Ель Фаннінг ефектно з’явилися на церемонії. Дакота обрала чорно-білу сукню без бретелей від Carolina Herrera зі спідницею в складку та заниженою лінією талії. Тим часом Ель була у мерехтливій сукні кольору шавлії довжини максі від Ralph Lauren.

Кері Малліган дебютувала на "Еммі" у синьо-білій сукні без бретелей від The ​​Row. Вбрання вирізнялося квітковим візерунком і великим синім бантом на спині, що спускався до підлоги.

Дакота та Ель Фаннінг та Кері Малліган Фото: колаж Фокус

Селена Гомес та Синтія Ніксон

Селена виглядала неперевершено в сліпучій золотій сукні, сплетеній із низки намистин; вбрання звужувалося на стегнах і розширювалося донизу, переходячи у шлейф.

Синтія мала неперевершений вигляд у ефектній темно-бордовій сукні зі структурними складками, силуетом, що нагадує накидку, геометричним драпіруванням та асиметричним подолом.

Селена Гомес та Синтія Ніксон Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На церемонії вручення премії "Еммі", яка відбулася 14 вересня 2026 року, акторка Ніколь Кідман та її колега Гаррісон Форд не змогли стримати сліз.

14 вересня 2009 року світ втратив одну з найяскравіших зірок Голлівуду 1980–1990-х років — Патріка Свейзі. Його передчасний відхід у віці 57 років від раку підшлункової залози став важким ударом для мільйонів шанувальників.

Найкрасивіші жінки всіх часів та епох, які закарбували свої імена в історії, та як змінювалися еталони привабливості крізь віки.