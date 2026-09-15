Гомес, Кідман та Зендея: найкраще одягнені зірки на церемонії "Еммі" (фото)
У лос-анджелеському театрі Peacock напередодні пройшла церемонія вручення премії "Еммі" 2026 року.
У цю визначну для телебачення ніч знаменитості демонструють свої найкращі образи на червоній доріжці. Від елегантних суконь і бездоганного крою до ефектних деталей — зірки сяяли в Лос-Анджелесі.
Зендея та Мішель Пфайффер
Зендея додала оригінальний акцент до своєї сукні від Prada, виглядаючи гламурно у вбранні довжини максі, створеному на замовлення: сукня мала глибокий виріз і була повністю оздоблена сріблястими кристалами.
Мішель Пфайффер тим часом виглядала елегантно в чорній сукні від Saint Laurent з глибоким вирізом, акцентною талією, прикрашеною вишуканою застібкою, та спадаючою спідницею довжини максі.
Ніколь Кідман та Каліста Флокгарт
Ніколь Кідман повернулася на церемонію "Еммі" вперше за дев’ять років, обравши білу сукню від Chanel. Її виріз нагадував пір’я і складався з 46 квітів, виготовлених із шовкового крепу, шовкової органзи та рафії.
Для виходу на "Еммі" разом із Гаррісоном Фордом Каліста Флокгарт обрала романтичну сукню кольору фуксії від Zuhair Murad з асиметричним вирізом, дрібними складками та м’яким драпіруванням.
Дакота та Ель Фаннінг та Кері Малліган
Сестри Дакота та Ель Фаннінг ефектно з’явилися на церемонії. Дакота обрала чорно-білу сукню без бретелей від Carolina Herrera зі спідницею в складку та заниженою лінією талії. Тим часом Ель була у мерехтливій сукні кольору шавлії довжини максі від Ralph Lauren.
Кері Малліган дебютувала на "Еммі" у синьо-білій сукні без бретелей від The Row. Вбрання вирізнялося квітковим візерунком і великим синім бантом на спині, що спускався до підлоги.
Селена Гомес та Синтія Ніксон
Селена виглядала неперевершено в сліпучій золотій сукні, сплетеній із низки намистин; вбрання звужувалося на стегнах і розширювалося донизу, переходячи у шлейф.
Синтія мала неперевершений вигляд у ефектній темно-бордовій сукні зі структурними складками, силуетом, що нагадує накидку, геометричним драпіруванням та асиметричним подолом.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- На церемонії вручення премії "Еммі", яка відбулася 14 вересня 2026 року, акторка Ніколь Кідман та її колега Гаррісон Форд не змогли стримати сліз.
- 14 вересня 2009 року світ втратив одну з найяскравіших зірок Голлівуду 1980–1990-х років — Патріка Свейзі. Його передчасний відхід у віці 57 років від раку підшлункової залози став важким ударом для мільйонів шанувальників.
Найкрасивіші жінки всіх часів та епох, які закарбували свої імена в історії, та як змінювалися еталони привабливості крізь віки.