Блогер назвал имя вероятной победительницы шоу "Холостяк-15" (фото)

В сети ходят слухи, что юристка Христина Горняк победила в "Холостяке-15". Её участие в шоу уже фактически подтверждено.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов назвал бывшую жену ведущего Владимира Остапчука победительницей романтического реалити-шоу.

Кто, вероятно, победил в шоу "Холостяк"?

"Очень интересно. Очень. Наши источники сообщают, что Горняк победила в "Холостяке-15". Изучаем информацию", — написал Беспалов в своём Telegram-канале.

Более того, блогер также высказался по поводу Дианы Зотовой, которая в прошлом году боролась за сердце Тараса Цимбалюка, но сама решила покинуть проект. Похоже, в этом сезоне она снова появится на экранах.

"Зотова приняла участие исключительно из коммерческих соображений. Раньше "Виа Гра" дарила золотой билет в мир роскоши, теперь — "Холостяк" (по мнению участниц)", — отметил Беспалов.

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Интересно, что Горняк на несколько месяцев исчезла из соцсетей, чем подогрела слухи об участии в шоу.

Христина Горняк Фото: Instagram

"Всем привет! Сама не понимаю, как я здесь оказалась. 2,5 месяца тишины. Для меня — рекорд, честно признаюсь, но в этом есть что-то! Я немного исчезла из вашей ленты, но точно не из жизни. И, кажется, за это время накопилось столько всего, что нам будет о чем поговорить… ой, будет! А пока просто скажу: я вернулась. И очень рада, что снова с вами!" — написала Христина.

Еще больше слухи подогрел давний ведущий реалити-шоу Григорий Решетник.

"С Богом", — написал он под постом Горняк в Threads.

Отметим, что в этом году главным героем шоу "Холостяк" стал баскетболист Вячеслав Кравцов. На данный момент дата премьеры реалити неизвестна.

Напомним, Фокус ранее сообщал, что:

Христина Горняк впервые публично рассказала о причинах развода с ведущим Владимиром Остапчуком.

Горняк окончательно разъяснила, почему после развода она не отказалась от фамилии бывшего мужа.

Дом бывших супругов, который они не могут разделить, был разрушен россиянами.