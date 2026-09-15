Блогер назвал имя вероятной победительницы шоу "Холостяк-15" (фото)
В сети ходят слухи, что юристка Христина Горняк победила в "Холостяке-15". Её участие в шоу уже фактически подтверждено.
Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов назвал бывшую жену ведущего Владимира Остапчука победительницей романтического реалити-шоу.
Кто, вероятно, победил в шоу "Холостяк"?
"Очень интересно. Очень. Наши источники сообщают, что Горняк победила в "Холостяке-15". Изучаем информацию", — написал Беспалов в своём Telegram-канале.
Более того, блогер также высказался по поводу Дианы Зотовой, которая в прошлом году боролась за сердце Тараса Цимбалюка, но сама решила покинуть проект. Похоже, в этом сезоне она снова появится на экранах.
"Зотова приняла участие исключительно из коммерческих соображений. Раньше "Виа Гра" дарила золотой билет в мир роскоши, теперь — "Холостяк" (по мнению участниц)", — отметил Беспалов.
Интересно, что Горняк на несколько месяцев исчезла из соцсетей, чем подогрела слухи об участии в шоу.
"Всем привет! Сама не понимаю, как я здесь оказалась. 2,5 месяца тишины. Для меня — рекорд, честно признаюсь, но в этом есть что-то! Я немного исчезла из вашей ленты, но точно не из жизни. И, кажется, за это время накопилось столько всего, что нам будет о чем поговорить… ой, будет! А пока просто скажу: я вернулась. И очень рада, что снова с вами!" — написала Христина.
Еще больше слухи подогрел давний ведущий реалити-шоу Григорий Решетник.
"С Богом", — написал он под постом Горняк в Threads.
Отметим, что в этом году главным героем шоу "Холостяк" стал баскетболист Вячеслав Кравцов. На данный момент дата премьеры реалити неизвестна.
Напомним, Фокус ранее сообщал, что:
- Христина Горняк впервые публично рассказала о причинах развода с ведущим Владимиром Остапчуком.
- Горняк окончательно разъяснила, почему после развода она не отказалась от фамилии бывшего мужа.
Дом бывших супругов, который они не могут разделить, был разрушен россиянами.