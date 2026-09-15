Блогер назвав імʼя ймовірної переможниці "Холостяка-15" (фото)

У мережі подейкують, що юристка Христина Горняк перемогла в "Холостяку-15". Її участь у шоу вже фактично підтверджена.

Український блогер-пліткар Богдан Беспалов назвав колишню дружину ведучого Володимира Остапчука переможницею романтичного реаліті.

Хто, ймовірно, переміг у "Холостяку"?

"Дуже цікаво. Дуже. Наші джерела кажуть, що Горняк перемогла в "Холостяку-15". Вивчаємо інформацію", — написав Беспалов у своєму Telegram-каналі.

Ба більше, блогер також висловився щодо Діани Зотової, яка минулого року боролася за серце Тараса Цимбалюка, але сама вирішила покинути проєкт. Начебто в цьому сезоні вона знову зʼявиться на екранах.

"Зотова взяла участь суто заради комерції. Раніше "Віа Гра" дарувала золотий квиток у світ розкоші, тепер – "Холостяк" (на думку учасниць)", — зазначив Беспалов.

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Цікаво, що Горняк на кілька місяців зникла із соцмереж, чим підігріла чутки про участь у шоу.

Христина Горняк Фото: Instagram

"Вітаю всіх! Сама не розумію, як я тут опинилась. 2,5 місяці тиші. Для мене — рекорд, зізнаюся чесно, але щось у цьому є! Я трохи зникла з вашої стрічки, але точно не з життя. І, здається, за цей час накопичилося стільки всього, що нам буде про що поговорити… ой, буде! А поки що просто скажу: я повернулася. І дуже радію, що знову з вами!" — написала Христина.

Ще більше чутки підігрів давній ведучий реаліті Григорій Решетнік.

"З Богом", — написав він під дописом Горняк у Threads.

Зазначимо, що цього року головним героєм "Холостяка" став баскетболіст Вʼячеслав Кравцов. Наразі дата премʼєри реаліті невідома.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Христина Горняк уперше публічно розповіла про причини розлучення з ведучим Володимиром Остапчуком.

Горняк остаточно розставила всі крапки над "і", чому після розлучення вона не відмовилася від прізвища екса.

Будинок експодружжя, який вони не можуть поділити, зруйнували росіяни.