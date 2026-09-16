60-летняя Ольга Сумская поразила своим внешним видом без макияжа (фото)
60-летняя украинская актриса Ольга Сумская удивила публику своим внешним видом без макияжа. Звезда не стесняется своего возраста и в очередной раз доказывает, что нужно любить себя в любом образе.
Соответствующие снимки Сумская опубликовала в Instagram (olgasumska). Сначала она появилась без макияжа, а затем поразила всех своими черными волосами и стрижкой "каре".
Так, актриса посетила визажиста Егора Андрюшина. В начале видео она появилась с распущенными волосами и совсем без макияжа. Сразу видно, что Сумская не стесняется своего внешнего вида, и как для своего возраста звезда выглядит великолепно.
Позже визажист кардинально изменил образ актрисы. Он нанес сдержанный макияж с акцентом на глаза, а также надел ей короткий черный парик.
"Превоплощение от Егора! Спасибо! Это было фантастически", — написала Сумская под видео.
Поклонники актрисы также были потрясены её образом и засыпали звезду комплиментами:
- "Вау! Никогда бы не подумала, что готический стиль так идет госпоже Ольге!";
- "Красивая женщина и шикарный макияж";
- "Мечтаю, когда вырасту, выглядеть как Оля в её нежных 18+";
- "Какая же красивая, Оля! Такая красота — яркая и нежная одновременно".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Ольга Сумская поделилась снимками с летнего отпуска за границей. Для отдыха народная артистка выбрала Бодрум.
- Также звезда резко ответила Алексею Горбунову после его публичных нападок на коллегу по экрану. Сумская после громкого скандала в проекте "Наедине с Гламуром" призналась, что была шокирована таким поведением актера.
Кроме того, Ольга Сумская дала редкий комментарий о своей старшей дочери Антонине Паперной, которая умалчивает о войне в Украине и живет в Москве. По ее словам, связь между ними, несмотря на трудности и отсутствие встреч, сохраняется.