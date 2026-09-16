60-річна Ольга Сумська приголомшила виглядом без макіяжу (фото)

60-річна українська акторка Ольга Сумська здивувала публіку своїм виглядом без макіяжу. Зірка не соромиться віку та вкотре доводить, що треба любити себе у будь-якому образі.

Відповідні кадри Сумська оприлюднила в Instagram (olgasumska). Спочатку вона показалась без макіяжу, а потім шокувала чорним волоссям та каре.

Так, акторка потрапила до візажиста Єгора Андрюшина. На початку відео вона з’явилась з розпущеним волоссям і зовсім ненафарбована. Одразу можна побачити, що Сумська не стидається свого зовнішнього вигляду, і як на свій вік – зірка виглядає чудово.

Ольга Сумська без макіяжу Фото: Скріншот

Згодом візажист кардинально змінив образ акторки. Він зробив стриманий макіяж з акцентом на очі, а також одягнув коротку чорну перуку.

"Перевтілення від Єгора! Дякую! Це було фантастично", — написала Сумська під відео.

Видео дня

Шанувальники акторки також були приголомшені її образом і засипали зірку компліментами:

"Вау! Ніколи б не подумала, що пані Ользі так личитиме готичний стиль!";

"Гарна жінка і шикарний мейк";

"Мрію, коли виросту, виглядати як Оля в її ніжні 18+";

"Яка ж красива, пані Оля! Така краса яскрава та ніжна водночас".

Реакція фанатів Сумської Фото: Скріншот Реакція фанатів Сумської Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писава, що:

Ольга Сумська поділилася кадрами з літньої відпустки за кордоном. Для відпочинку народна артистка обрала Бодрум.

Також зірка різко відповіла Олексію Горбунову після його публічних нападків на колегу по екрану. Сумська після гучного скандалу проєкту "Наодинці з Гламуром" зізналася, що була шокована такою поведінкою актора.

Окрім цього, Ольга Сумська дала рідкісний коментар про свою старшу доньку Антоніну Паперну, яка замовчує війну в Україні та живе в Москві. За її словами, зв’язок між ними, попри труднощі та відсутність зустрічей, зберігається.