Сумська різко відповіла Горбунову, який висміяв її зовнішність: "Начувайся"

Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська різко відповіла Олексію Горбунову після його публічних нападків на колегу по екрану.

Народна артистка після гучного скандалу проєкту "Наодинці з Гламуром" зізналася, що була шокована такою поведінкою актора.

Ольга Сумська відповіла Горбунову

Сумська каже, що вибачень від Горбунова навіть не очікує, хоча, ймовірно, актор уже пошкодував про свій вчинок.

"Я в шоці! Йому це не притаманно. Я не очікую від нього ніяких вибачень. Просто перейшов межу. Він почав хейтити всіх нас підряд. Коли він вже почав мене ганьбити, я думаю, що треба відповісти і нагадати, що, Льошечко, ми ж, власне, з тобою знімались, що сталося, що ти не підбираєш слів. Я думаю, що він про це пошкодував" — думає Ольга Сумська.

Олексій Горбунов Фото: oleksiy.gorbunov.official

Зокрема, народна артистка прямо звернулася до Горбунова. За словами Сумської, вона багато років не бачилася з актором після зйомок у спільному проєкті.

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"Він такий, епатажний чувак. Він уже увійшов в роль такого невігласа, який не тримає себе абсолютно, він забуває, де він, що він і хто він. Льош, стримуйся хоч трішки, підбирай слова, тому що доля така, не передбачувана. Може, десь перетнемося, а я тобі потім таке скажу! Так що начувайся", — каже Сумська.

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