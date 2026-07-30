Сумская резко ответила Горбунову, который высмеял ее внешность: "Берегись"
Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская резко ответила Алексею Горбунову после его публичных нападок на коллегу по экрану.
Народная артистка после громкого скандала в рамках проекта "Наедине с Гламуром" призналась, что была шокирована таким поведением актера.
Ольга Сумская ответила Горбунову
Сумская говорит, что даже не ждет извинений от Горбунова, хотя, вероятно, актер уже пожалел о своем поступке.
"Я в шоке! Это не в его стиле. Я не жду от него никаких извинений. Просто перешел черту. Он начал оскорблять всех нас подряд. Когда он уже начал меня порочить, я подумала, что нужно ответить и напомнить: "Лёша, мы же, собственно, снимались с тобой, что случилось, почему ты не подбираешь слова?" Я думаю, что он об этом пожалел", — считает Ольга Сумская.
В частности, народная артистка обратилась напрямую к Горбунову. По словам Сумской, она много лет не виделась с актером после съемок в совместном проекте.
"Он такой эпатажный парень. Он уже вжился в роль такого невежды, который совершенно не держит себя в руках, он забывает, где он, что он и кто он. Леша, сдерживайся хоть немного, подбирай слова, потому что судьба такая — непредсказуемая. Может, где-нибудь пересечёмся, а я тебе потом такое скажу! Так что берегись", — говорит Сумская.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ольга Сумская поделилась снимками из летнего отпуска в Турции.
- Народная артистка откровенно высказалась о старшей дочери Антонине Паперной, которая живёт в РФ.
Кроме того, актриса публично поздравила свою сестру Наталью с днём рождения на фоне их конфликта.