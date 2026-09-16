Анджелина Джоли поделилась впечатлениями от поездки в Харьков и Карпаты

Недавно голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Украину. Она побывала в Харькове и Карпатах, где встретилась с детьми и семьями военнопленных.

В Instagram (angelinajolie) звезда поделилась впечатлениями от поездки в Украину. Она отметила, что местные жители оказывают огромную поддержку детям, несмотря на постоянные атаки со стороны России.

Джоли снова приехала в Украину

Так, сначала голливудская актриса посетила Харьков, который расположен недалеко от российской границы и ежедневно подвергается обстрелам. Здесь некоторые школы полностью оборудованы под землей. По словам Джоли, благодаря этому дети могут учиться в безопасности.

Кроме того, актриса побывала в Caramel Studio на Северной Салтовке — районе, который больше всего страдает от обстрелов. Здесь дети продолжают тренироваться даже во время воздушных тревог в подземном зале.

Видео дня

Джоли приехала в Украину Фото: Instagram Джоли приехала в Украину Фото: Instagram

Кроме того, Джоли посетила арт-студию Aza Nizi Maz, основанную художником Николаем Коломиец.

"Я видела, как дети с особенностями развития свободно создают удивительные художественные работы. В 2022 году студия переехала в подземное помещение, чтобы обеспечить безопасность", — рассказала звезда.

После этого Джоли отправилась в Карпаты. Она посетила программу Gen.Camp Family, которая помогает мужчинам, побывавшим в российском плену, восстановить связь со своими семьями. Здесь актриса пообщалась с женщинами, которые самостоятельно воспитывали детей и ждали освобождения своих мужей.

Отметим, что Джоли также почтила память основателя организации "Плацдарм" Алексея Юкова. Он занимался поиском, идентификацией и возвращением тел погибших военных. К сожалению, мужчина погиб на фронте в августе этого года.

Поездка Джоли в Украину Поездка Джоли в Украину Поездка Джоли в Украину

"Несмотря на ограниченные ресурсы, местные организации нашли способ продолжать свою деятельность в невероятно сложных условиях", — подчеркнула Джоли.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анджелину Джоли заметили в Украине. Она уже в третий раз приехала в нашу страну за время полномасштабного вторжения России. Звезда побывала в Тернополе.

Кроме того, после четвертой годовщины полномасштабной российско-украинской войны Джоли публично привела ужасающую статистику потерь Украины из-за действий россиян. Она подчеркнула, что атаки на мирное население не прекращаются.

Кстати, Анджелина Джоли носит кольцо, подаренное ей в Украине. Актриса не снимала украшение все время, пока была во Львове.