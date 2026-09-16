Анджеліна Джолі поділилася враженнями від поїздки до Харкова та Карпат

Нещодавно голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала Україну. Вона побувала у Харкові та Карпатах, де зустрілися з дітьми та родинами військовополонених.

В Instagram (angelinajolie) зірка поділилась емоціями від поїздки в Україну. Вона зазначила, що громади дуже підтримують дітей навіть попри постійні атаки Росії.

Джолі знову приїхала в Україну

Так, спочатку голлівудська акторка відвідала Харків, який розташований неподалік від російського кордону і щодня потерпає від обстрілів. Тут деякі школи повністю облаштовані під землею. За словами Джолі, завдяки цьому діти можуть вчитися у безпеці.

Також акторка побувала у Caramel Studio на Північній Салтівці – районі, що найбільше страждає від обстрілів. Тут діти продовжують тренуватись навіть під час повітряних тривог у підземному залі.

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Джолі приїхала в Україну Фото: Instagram Джолі приїхала в Україну Фото: Instagram

Крім цього, Джолі відвідала арт-студію Aza Nizi Maz, яку заснував художник Микола Коломієць.

"Я бачила, як діти з особливостями розвитку вільно створюють дивовижні мистецькі роботи. У 2022 році студія перемістилася в підземне приміщення, щоб бути у безпеці", — розповіла зірка.

Після цього Джолі поїхала у Карпати. Вона відвідала програму Gen.Camp Family, яка допомагає чоловікам, що були у російському полоні, відновлювати зв’язок зі своїми родинами. Тут акторка поспілкувалася з жінками, які самостійно виховували дітей і чекали звільнення своїх чоловіків.

Зазначимо, що Джолі також вшанувала пам'ять засновника організації "Плацдарм" Олексія Юкова. Він займався пошуком, ідентифікацією та поверненням тіл загиблих військових. На жаль, чоловік загинув на фронті у серпні цього року.

Поїздка Джолі в Україну Поїздка Джолі в Україну Поїздка Джолі в Україну

"Попри обмежені ресурси, місцеві організації знайшли спосіб продовжувати свою діяльність у неймовірно складних умовах", — наголосила Джолі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анджеліну Джолі помітили в Україні. Вона вже втретє приїхала до нашої країни за час повномасштабного вторгнення Росії. Зірка побувала у Тернополі.

Також Джолі після четвертих роковин повномасштабної російсько-української війни публічно навела жахливу статистику втрат України через дії росіян. Вона наголосила, що атаки по мирному населенню не припиняються.

До речі, Анджеліна Джолі носить каблучку, подаровану в Україні. Акторка не знімала прикрасу весь час, доки була у Львові.