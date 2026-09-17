Украинец рассказал, что его раздражает во Франции: "Я даже не думал" (фото)

Украинец по имени Вилен Аветян поселился во французской Ницце. Одним из минусов жизни в этой стране он называет безопасность.

В Instagram (vilien.avetian) мужчина рассказал, почему не доверяет местной полиции, а его сестра чувствует себя в Украине в большей безопасности.

Украинец о минусах Франции

"Топ вещей, которые меня бесят во Франции. На первом месте у нас — безопасность. Надеюсь, за это видео Макрон меня не депортирует обратно. Дело в том, что с моей внешностью мне ничего не угрожает и ко мне никто не пристает. Но будь я низенькой, маленькой блондинкой славянской внешности... Понимаете, о чём я. Мне иногда кажется, что полиция в этой стране действительно играет роли из известных французских комедийных фильмов. Вместо того чтобы обеспечивать безопасность граждан и людей, которые здесь находятся, она ухаживает за парками, следит за парковкой, беззаботно ездит на велосипедах и пьет кофе", — говорит мужчина.

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По его словам, когда на улицах происходят провокации, а дети продают запрещенные вещества, полиции нигде не видно.

Вилен Аветян переехал во Францию Фото: Instagram

Местная полиция

Однажды к украинцу приехала подруга. Они хотели посмотреть закат с обзорной площадки в Ницце, но полиция их туда не пустила.

Кроме того, мужчина вспомнил случай, когда полиция отказалась расследовать инцидент, в ходе которого неизвестные разбили стекло, в результате чего украинка получила ранение.

"Полиция, возможно, не может, а, возможно, не хочет решать такие проблемы, которые создают беженцы из определенных стран для окружающих. Даже сейчас, в условиях войны в Украине, моя сестра-подросток может вечером безопасно пойти в магазин. Пока она была на каникулах у меня во Франции, я даже не думал о том, чтобы отправлять её вечером куда-то", — признался Вилен Аветян.

Украинец во Франции Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поделились своими мыслями о прослушанном и своим опытом:

"У меня в межрегиональном поезде украли сумку с деньгами и документами. В поезде были камеры, но никто не захотел их проверить".

"Что за бред, четыре года живу во Франции и ничего подобного!"

"Полиция боится тех, у кого другое происхождение, чтобы не спровоцировать революцию".

"У меня был знакомый француз-полицейский. Всё было нормально до тех пор, пока я не заговорила о безопасности простых людей… После этого он со мной больше не общается".

"Я ещё по фильму "Такси" знала, что к французской полиции не стоит обращаться за помощью".

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