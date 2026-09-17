Українець розповів, що його бісить у Франції: "Я навіть не думав" (фото)

Українець на імʼя Вілєн Аветян оселився у французькій Ніцці. Одним з мінусів життя в цій країні він називає безпеку.

В Instagram (vilien.avetian) чоловік розповів, чому не довіряє місцевій поліції, а його сестра почуває себе безпечніше в Україні.

Українець про мінуси Франції

"Топ речей, які мене бісять у Франції. На першому місці в нас безпека. Сподіваюсь, за це відео Макрон мене не депортує назад. Справа в тому, що з моєю зовнішністю мені нічого не загрожує і до мене ніхто не чіпляється. Але був би я низенькою, маленькою білявкою словʼянської зовнішності. Розумієте, про що. Мені іноді здається, що поліція в цій країні справді відіграє роль з відомих французьких комедійних фільмів. Замість того, щоб зберігати безпеку громадян і людей, які тут знаходяться, береже парки, слідкує за паркуванням, безтурботливо їздить на велосипедах і пʼє каву", — каже чоловік.

Видео дня

За його словами, коли на вулицях відбуваються провокації, а діти продають заборонені речовини, то поліції не видно.

Вілєн Аветян перебрався у Францію Фото: Instagram

Місцева поліція

Якось до українця приїхала подруга. Вони хотіли подивитися захід сонця з оглядового майданчика в Ніцці, але поліція їх туди не пустила.

Також чоловік згадав історію, як поліція не захотіла розслідувати випадок, коли невідомі розбили скло, від чого поранення отримала українка.

"Поліція, можливо, не може, а, можливо, не хоче вирішувати такі проблеми, які скоюють біженці з певних країн для оточуючих. Навіть зараз в стані війни в Україні моя сестра-підліток може сама ввечері сходити безпечно в магазин. Поки вона була на канікулах у мене у Франції, я навіть не думав про те, щоб її ввечері відправити кудись", — зізнався Вілєн Аветян.

Українець у Франції Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїми думками щодо почутого та досвідом:

"У мене вкрали в потягу міжрегіональному сумку з коштами і документами. У потязі були камери, їх перевіряти ніхто не хотів".

"Що за маячня, чотири роки живу у Франції і нічого подібного!"

"Поліція боїться тих самих, у кого інше походження, щоб не спровокувати революцію".

"У мене був знайомий француз-поліцейський. Все було нормально до тих пір, пока я не почав розмову про безпеку простих людей… Після цього він вже не спілкується".

"Я ще з фільму "Таксі" знала, що у французької поліції нічого просити допомоги".

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка на імʼя Женя повернулася з Канади додому після чотирьох років життя там. Вона поділилася чесним враженням від України під час війни.

Українка на імʼя Анна четвертою країною для еміграції після США обрала сонячну Албанію.

Українка на імʼя Анна жила в Польщі чотири роки, але перебралася в Німеччину, а тепер мріє про Іспанію.