Совершенно новые: мужчина показал, какие доллары у него не приняли в обменнике (фото)

Украинцы вновь публично возмущаются в связи с политикой обменных пунктов и банков, которые отказываются принимать долларовые купюры номиналом 100 долларов под предлогом их "подозрительного" состояния.

Несмотря на разъяснения Нацбанка, на практике граждане регулярно сталкиваются с отказами даже в отношении вполне пригодных к обращению банкнот. Ситуация в очередной раз обострила вопрос доверия к финансовым учреждениям. Фокус обратил внимание на эту проблему.

Поводом для новой волны возмущения стало видео мужчины из Винницы, который показал на камеру пачку новеньких, "хрустящих" стодолларовых купюр. По его словам, сотрудница обменного пункта тщательно осмотрела деньги "под микроскопом" и отказалась их принять, сославшись на якобы обнаруженную плесень.

Обсуждение в комментариях Фото: TikTok Обсуждение в комментариях Фото: TikTok

Эмоции автора видео оказались красноречивее любых комментариев экспертов.

Видео дня

"Когда же наконец закончится этот эбанариум в Украине? Пять хрустящих бумажек… Чучундра посмотрела на них через свой микроскоп и вернула. Говорю: "А что не так?". Она: "На них плесень". Бл*, у вас в головах плесень, вы уже всех за**ли!" – не сдержал эмоций мужчина.

Подобные истории украинцы рассказывают не впервые: банкноты, которые выглядят безупречно, вдруг "не проходят" проверку из-за незначительных, почти незаметных дефектов, а порой, судя по реакции людей, и вовсе без каких-либо видимых причин.

Что говорит Нацбанк

Официальная позиция регулирующего органа по этому вопросу давно сформулирована: банкноты с незначительными повреждениями — потертостями, мелкими пятнами или следами использования — должны приниматься банками и обменными пунктами без проблем. В крайнем случае учреждение может взимать комиссию за инкассацию, но отказывать в приеме таких купюр оно не должно.

Однако реальность, с которой сталкиваются рядовые клиенты, существенно расходится с этими разъяснениями. Финансовые учреждения, опасаясь рисков, связанных с дальнейшим обращением наличных денег, нередко перестраховываются и предъявляют к купюрам практически идеальные требования.

Такая практика влечет за собой вполне ощутимые последствия. Из-за чрезмерной придирчивости обменных пунктов часть вполне платежеспособной валюты фактически выводится из обращения — владельцы просто не могут её обменять или сдать в банк. Это создаёт искусственный дефицит долларовой наличности.

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