Абсолютно нові: чоловік показав, які долари у нього не прийняли в обміннику (фото)

Українці знову публічно обурюються через політику обмінних пунктів і банків, які відмовляються приймати доларові купюри номіналом 100 доларів під приводом їхнього "підозрілого" стану.

Попри роз'яснення Нацбанку, на практиці громадяни регулярно стикаються з відмовами навіть щодо цілком придатних банкнот. Ситуація вкотре загострила питання довіри до фінансових установ. Фокус звернув увагу на цю проблему.

Приводом для нової хвилі обурення стало відео чоловіка з Вінниці, який показав на камеру пачку новеньких, "хрустких" стодоларових банкнот. За його словами, працівниця обмінного пункту ретельно оглянула гроші "під мікроскопом" і відмовилася їх прийняти, посилаючись на нібито виявлену плісняву.

Обговорення в коментарях Фото: TikTok Обговорення в коментарях Фото: TikTok

Емоції автора відео виявилися красномовнішими за будь-які коментарі експертів.

"Єбанаріум в Україні колись припиниться? Тупо хрустящі п'ять бумажок… Чучундра дивилася на них через свій мікроскоп, вертає. Кажу: "А що не так?". Вона: "На них пліснява". Бл*, в головах у вас пліснява, ви за**ли вже всіх!" – не стримав емоцій чоловік.

Видео дня

Схожі історії українці розповідають не вперше: банкноти, які виглядають бездоганно, раптом "не проходять" перевірку через незначні, майже непомітні дефекти, а часом, судячи з реакцій людей, і без жодних видимих причин узагалі.

Що каже Нацбанк

Офіційна позиція регулятора у цьому питанні давно сформульована: банкноти з незначними пошкодженнями – потертостями, дрібними плямами чи слідами використання – мають прийматися банками та обмінниками без проблем. У крайньому разі установа може стягнути комісію за інкасацію, але відмовляти в прийомі таких купюр вона не повинна.

Проте реальність, з якою стикаються пересічні клієнти, суттєво розходиться з цими роз'ясненнями. Фінансові установи, побоюючись ризиків при подальшому обігу готівки, нерідко перестраховуються та висувають до купюр практично ідеальні вимоги.

Така практика має цілком відчутні наслідки. Через надмірну прискіпливість обмінників частина цілком платоспроможної валюти фактично виводиться з обігу – власники просто не можуть її розміняти чи здати в банк. Це створює штучний дефіцит доларової готівки.

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