Новая "Мисс Великобритания" подверглась нападкам из-за цвета кожи (фото)

В соцсетях разразился скандал вокруг модели Ребекки Афолаби из-за её происхождения и внешности.

Ребекка официально выиграла национальный отбор и будет представлять Великобританию на международном конкурсе Universal Woman 2026 в Камбодже. Однако её победа вызвала волну возмущения и бурные дискуссии в интернете.

Основные причины и подробности скандала

Дискуссии о национальной идентичности: Ребекка имеет британско-нигерийское происхождение (она родилась в США, несколько лет детства провела в Нигерии, но большую часть жизни проживает в Лондоне). Часть пользователей социальных сетей начала критиковать организаторов, заявляя, что страну должна представлять этническая британка, и ставя под сомнение её право выступать под флагом Великобритании.

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А официальные промо-фото и видео с девушкой вызвали волну жестоких нападков в интернете. Многие комментаторы в сетях X (Twitter), Facebook и Instagram прибегли к откровенно расистским, ксенофобским и оскорбительных высказываниям, критикуя её черты лица и заявляя, что она "не соответствует стандартам красоты".

Ребекка Афолаби Фото: Instagram

В некоторых пабликах распространилась ложная информация о том, что Ребекка якобы является "беженкой из Нигерии". На самом деле девушка — успешный специалист: она работает менеджером в сфере цифрового маркетинга, имеет высшее психологическое образование и руководит собственным благотворительным фондом The Queen Becca Foundation, который помогает девушкам в Великобритании и Нигерии.

Ребекка Афолаби Фото: Instagram

Её отстранили от участия?

Несмотря на большое количество негатива, огромное сообщество поддержало Ребекку. Сторонники подчеркивают, что современная Великобритания — это мультикультурная страна. Они отмечают её уверенность, харизму, образованность и благотворительную деятельность. Кроме того, сам конкурс Universal Woman позиционирует себя как платформу инклюзивности, где оцениваются не только модельные параметры, но и личность, жизненные достижения и миссия женщины (в нём принимают участие женщины в возрасте от 25 до 45 лет, независимо от семейного положения или наличия детей).

Ребекка по-прежнему является официальной представительницей страны, а организаторы отборочного конкурса никак не изменили своего решения под влиянием дискуссий в интернете.

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