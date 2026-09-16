Зацькували зовнішність: чому нова "Міс Велика Британія" викликала шквал критики (фото)

Скандал навколо моделі Ребекки Афолабі спалахнув у соцмережах через походження та зовнішність дівчини.

Ребекка офіційно виграла національний відбір і представить Велику Британію на міжнародному конкурсі Universal Woman 2026 у Камбоджі. Однак її перемога викликала хвилю обурення та бурхливі дискусії в інтернеті.

Головні причини та деталі скандалу

Дискусії щодо національної ідентичності: Ребекка має британсько-нігерійське походження (вона народилася в США, кілька років дитинства провела в Нігерії, але більшу частину життя мешкає в Лондоні). Частина користувачів соцмереж почала критикувати організаторів, заявляючи, що країну має представляти етнічна британка, і ставлячи під сумнів її право виступати під прапором Великої Британії.

А офіційні промо-фото та відео з дівчиною зіткнулися з хвилею жорсткого онлайн-цькування. Багато коментаторів у мережах X (Twitter), Facebook та Instagram вдалися до відверто расистських, ксенофобських та образливих висловлювань, критикуючи її риси обличчя та заявляючи, що вона "не відповідає стандартам краси".

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Ребекка Афолабі Фото: Instagram

У деяких пабліках поширилася неправдива інформація, нібито Ребекка є "біженкою з Нігерії". Насправді дівчина є успішною фахівчинею — працює менеджером у сфері цифрового маркетингу, має вищу психологічну освіту та керує власним благодійним фондом The Queen Becca Foundation, який допомагає дівчатам у Британії та Нігерії.

Ребекка Афолабі Фото: Instagram

Чи відсторонили її від участі?

Попри велику кількість негативу, величезна спільнота підтримала Ребекку. Прихильники наголошують, що сучасна Британія — це мультикультурна країна. Вони відзначають її впевненість, харизму, освіченість та благодійну діяльність. Крім того, сам конкурс Universal Woman позиціонує себе як платформа інклюзивності, де оцінюють не лише модельні параметри, а й особистість, життєві досягнення та місію жінки (у ньому беруть участь жінки віком від 25 до 45 років незалежно від сімейного стану чи наявності дітей).

Ребекка залишається офіційною представницею країни, а організатори відбору ніяк не змінювали свого рішення через інтернет-дискусії.

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