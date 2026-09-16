Звезда сериала "Друзья" эффектно появилась на публике со своим взрослым сыном: как они выглядят сейчас (фото)
63-летняя Лиза Кудров, голливудская актриса и звезда сериала "Друзья", появилась на публике в элегантном наряде и удивила своих поклонников. Знаменитость сопровождал её 28-летний сын Джулиан.
Соответствующие снимки опубликовало издание People. Кудров вместе с сыном пришла на церемонию вручения премии "Эмми", которая состоялась в понедельник, 14 сентября, в Лос-Анджелесе.
Как сейчас выглядят Кудров и её сын
На церемонии 63-летнюю актрису сопровождал её 28-летний сын Джулиан (Джулиан Мюррей Стерн). Это единственный ребёнок Кудров от мужа Мишеля Стерна.
Мать и сын выбрали элегантные наряды в черных тонах и, в результате, на публике выглядели очень гармонично.
Отмечается, что в этом году Кудров была номинирована на премию за работу над третьим сезоном сериала "Возвращение" (The Comeback).
Интересно, что Джулиан также сыграл роль в новом сезоне этой комедии, который, по словам актрисы, стал последним. Он исполнил роль технического специалиста Эвана в пяти эпизодах и отметил, что работа с мамой стала для него "сбывшейся мечтой".
Поклонники Кудров отметили, что сын очень похож на неё, особенно улыбкой:
- "Он похож на неё! Такая же улыбка".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс и музыкант группы Snow Patrol Джонни Макдейд расстались после почти десяти лет отношений. За всё это время пара даже была недолго помолвлена.
- Кроме того, Кортни Кокс получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. Её коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон и Лиза Кудров, а также давняя подруга Лаура Дерн выразили своё восхищение Кортни.
Кроме того, американская актриса Дженнифер Энистон официально подтвердила, что встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. В день его рождения звезда культового сериала "Друзья" опубликовала романтическое фото с возлюбленным.