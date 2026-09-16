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Звезда сериала "Друзья" эффектно появилась на публике со своим взрослым сыном: как они выглядят сейчас (фото)

Как выглядит Лиза Кудров
Лиза Кудров | Фото: Скриншот из видео

63-летняя Лиза Кудров, голливудская актриса и звезда сериала "Друзья", появилась на публике в элегантном наряде и удивила своих поклонников. Знаменитость сопровождал её 28-летний сын Джулиан.

Соответствующие снимки опубликовало издание People. Кудров вместе с сыном пришла на церемонию вручения премии "Эмми", которая состоялась в понедельник, 14 сентября, в Лос-Анджелесе.

Как сейчас выглядят Кудров и её сын

На церемонии 63-летнюю актрису сопровождал её 28-летний сын Джулиан (Джулиан Мюррей Стерн). Это единственный ребёнок Кудров от мужа Мишеля Стерна.

Мать и сын выбрали элегантные наряды в черных тонах и, в результате, на публике выглядели очень гармонично.

Лиза Кудров на церемонии вручения премии "Эмми" с сыном
Лиза Кудров с сыном
Фото: Getty Images - Getty
Лиза Кудров на церемонии вручения премии "Эмми"
Лиза Кудров
Фото: Getty

Отмечается, что в этом году Кудров была номинирована на премию за работу над третьим сезоном сериала "Возвращение" (The Comeback).

Интересно, что Джулиан также сыграл роль в новом сезоне этой комедии, который, по словам актрисы, стал последним. Он исполнил роль технического специалиста Эвана в пяти эпизодах и отметил, что работа с мамой стала для него "сбывшейся мечтой".

Видео дня

Поклонники Кудров отметили, что сын очень похож на неё, особенно улыбкой:

  • "Он похож на неё! Такая же улыбка".
Сходство Кудров и её сына
Кудров похожа с сыном
Фото: Скриншот

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