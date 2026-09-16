Звезда сериала "Друзья" эффектно появилась на публике со своим взрослым сыном: как они выглядят сейчас (фото)

63-летняя Лиза Кудров, голливудская актриса и звезда сериала "Друзья", появилась на публике в элегантном наряде и удивила своих поклонников. Знаменитость сопровождал её 28-летний сын Джулиан.

Соответствующие снимки опубликовало издание People. Кудров вместе с сыном пришла на церемонию вручения премии "Эмми", которая состоялась в понедельник, 14 сентября, в Лос-Анджелесе.

Как сейчас выглядят Кудров и её сын

На церемонии 63-летнюю актрису сопровождал её 28-летний сын Джулиан (Джулиан Мюррей Стерн). Это единственный ребёнок Кудров от мужа Мишеля Стерна.

Мать и сын выбрали элегантные наряды в черных тонах и, в результате, на публике выглядели очень гармонично.

Лиза Кудров с сыном Фото: Getty Images - Getty Лиза Кудров Фото: Getty

Отмечается, что в этом году Кудров была номинирована на премию за работу над третьим сезоном сериала "Возвращение" (The Comeback).

Интересно, что Джулиан также сыграл роль в новом сезоне этой комедии, который, по словам актрисы, стал последним. Он исполнил роль технического специалиста Эвана в пяти эпизодах и отметил, что работа с мамой стала для него "сбывшейся мечтой".

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Поклонники Кудров отметили, что сын очень похож на неё, особенно улыбкой:

"Он похож на неё! Такая же улыбка".

Кудров похожа с сыном Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс и музыкант группы Snow Patrol Джонни Макдейд расстались после почти десяти лет отношений. За всё это время пара даже была недолго помолвлена.

Кроме того, Кортни Кокс получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде. Её коллеги по сериалу "Друзья" Дженнифер Энистон и Лиза Кудров, а также давняя подруга Лаура Дерн выразили своё восхищение Кортни.

Кроме того, американская актриса Дженнифер Энистон официально подтвердила, что встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом. В день его рождения звезда культового сериала "Друзья" опубликовала романтическое фото с возлюбленным.