Зірка "Друзів" ефектно з'явилась на публіці з дорослим сином: як вони зараз виглядають (фото)
Голлівудська акторка та зірка серіалу «Друзі» 63-річна Ліза Кудров вийшла у світ в елегантному образі та здивувала своїх шанувальників. Знаменитість супроводжував 28-річний син Джуліан.
Відповідні знімки оприлюднило видання People. Кудров разом із сином прийшла на церемонію вручення премії "Еммі", яка відбулась у понеділок, 14 вересня, у Лос-Анджелесі.
Як виглядає зараз Кудров та її син
На церемонії 63-річну актрису супроводжував її 28-річний син Джуліан (Джуліан Мюррей Стерн). Це єдина дитина Кудров від чоловіка Мішеля Стерна.
Мати й син обрали елегантні наряди у чорних кольорах і, в результаті, на публіці виглядали дуже гармонійно.
Зазначається, що цього року Кудров номінували на пресію за роботу над третім сезоном серіалу "Повернення" (The Comeback).
Цікаво, що Джуліан також зіграв роль у новому сезоні цієї комедії, який, за словами актриси, став останнім. Він виконав роль технічного спеціаліста Евана у п’яти епізодах і зазначив, що робота з мамою стала для нього "здійсненням мрії".
Прихильники Кудров зазначили, що син дуже схожий на неї, особливо посмішкою:
- "Він схожий на неї! Така сама усмішка".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс та музикант гурту Snow Patrol Джонні Макдейд розірвали свої майже десятирічні стосунки. Пара за весь цей час навіть перебувала у недовготривалих заручинах.
- До того ж Кортні Кокс отримала власну зірку на Алеї слави в Голлівуді. Її колеги по серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон і Ліза Кудров, а також давня подруга Лаура Дерн, висловили своє захоплення Кортні.
Крім цього, американська акторка Дженніфер Еністон офіційно підтвердила, що зустрічається з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. У його день народження зірка культового серіалу "Друзі" показала романтичне фото з коханим.