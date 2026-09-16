Зірка "Друзів" ефектно з'явилась на публіці з дорослим сином: як вони зараз виглядають (фото)

Голлівудська акторка та зірка серіалу «Друзі» 63-річна Ліза Кудров вийшла у світ в елегантному образі та здивувала своїх шанувальників. Знаменитість супроводжував 28-річний син Джуліан.

Відповідні знімки оприлюднило видання People. Кудров разом із сином прийшла на церемонію вручення премії "Еммі", яка відбулась у понеділок, 14 вересня, у Лос-Анджелесі.

Як виглядає зараз Кудров та її син

На церемонії 63-річну актрису супроводжував її 28-річний син Джуліан (Джуліан Мюррей Стерн). Це єдина дитина Кудров від чоловіка Мішеля Стерна.

Мати й син обрали елегантні наряди у чорних кольорах і, в результаті, на публіці виглядали дуже гармонійно.

Ліза Кудров із сином Фото: Getty Images - Getty Ліза Кудров Фото: Getty

Зазначається, що цього року Кудров номінували на пресію за роботу над третім сезоном серіалу "Повернення" (The Comeback).

Цікаво, що Джуліан також зіграв роль у новому сезоні цієї комедії, який, за словами актриси, став останнім. Він виконав роль технічного спеціаліста Евана у п’яти епізодах і зазначив, що робота з мамою стала для нього "здійсненням мрії".

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Прихильники Кудров зазначили, що син дуже схожий на неї, особливо посмішкою:

"Він схожий на неї! Така сама усмішка".

Кудров схожа із сином Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс та музикант гурту Snow Patrol Джонні Макдейд розірвали свої майже десятирічні стосунки. Пара за весь цей час навіть перебувала у недовготривалих заручинах.

До того ж Кортні Кокс отримала власну зірку на Алеї слави в Голлівуді. Її колеги по серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон і Ліза Кудров, а також давня подруга Лаура Дерн, висловили своє захоплення Кортні.

Крім цього, американська акторка Дженніфер Еністон офіційно підтвердила, що зустрічається з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. У його день народження зірка культового серіалу "Друзі" показала романтичне фото з коханим.