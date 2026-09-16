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Зірка "Друзів" ефектно з'явилась на публіці з дорослим сином: як вони зараз виглядають (фото)

Як виглядає Ліза Кудров
Ліза Кудров | Фото: Скріншот з відео

Голлівудська акторка та зірка серіалу «Друзі» 63-річна Ліза Кудров вийшла у світ в елегантному образі та здивувала своїх шанувальників. Знаменитість супроводжував 28-річний син Джуліан.

Відповідні знімки оприлюднило видання People. Кудров разом із сином прийшла на церемонію вручення премії "Еммі", яка відбулась у понеділок, 14 вересня, у Лос-Анджелесі.

Як виглядає зараз Кудров та її син

На церемонії 63-річну актрису супроводжував її 28-річний син Джуліан (Джуліан Мюррей Стерн). Це єдина дитина Кудров від чоловіка Мішеля Стерна.

Мати й син обрали елегантні наряди у чорних кольорах і, в результаті, на публіці виглядали дуже гармонійно.

Ліза Кудров на преміїї "Еммі" з сином
Ліза Кудров із сином
Фото: Getty Images - Getty
Ліза Кудров на преміїї "Еммі"
Ліза Кудров
Фото: Getty

Зазначається, що цього року Кудров номінували на пресію за роботу над третім сезоном серіалу "Повернення" (The Comeback).

Цікаво, що Джуліан також зіграв роль у новому сезоні цієї комедії, який, за словами актриси, став останнім. Він виконав роль технічного спеціаліста Евана у п’яти епізодах і зазначив, що робота з мамою стала для нього "здійсненням мрії".

Видео дня

Прихильники Кудров зазначили, що син дуже схожий на неї, особливо посмішкою:

  • "Він схожий на неї! Така сама усмішка".
Схожість Кудров та її сина
Кудров схожа із сином
Фото: Скріншот

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім цього, американська акторка Дженніфер Еністон офіційно підтвердила, що зустрічається з гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. У його день народження зірка культового серіалу "Друзі" показала романтичне фото з коханим.