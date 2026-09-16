"Королева Троещины" разорвала сеть своим образом (фото)

Украинская блогерша Анетта Барсовна, известная в сети как "Королева Троещины", рассказала, сколько стоит её одежда.

Интернет-звезда встретилась с Николасом Кармой, который, как обычно, расспрашивает людей о стоимости лука.

Анетта Барсовна рассказала о своём образе

"На мне очень дорогая одежда, но сегодня я не надела свои украшения и меха, чтобы люди мне не завидовали, не вызывать у них панику, чтобы зависть не бушевала", — сказала блогерша.

Её широкие брюки — от украинского бренда, "дорогие". Анетта Барсовна пошутила, что может ими мужа прикрыть.

Шуба блогерши — "очень дорогая".

"34 с половиной тысячи долларов. Она винтажная. Она 1974 года. Поэтому она очень дорогая", — иронично заметила "королева Троещины".

А та самая шапка передается из поколения в поколение, от отца к сыну.

Видео дня

На футболке Анетты Барсовны был изображен постер к фильму "Челюсти".

Анетта Барсовна рассказала о своем образе Фото: Instagram

Анетта Барсовна рассказала о своем образе Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди выразили восхищение чувством юмора Анетты Барсовны:

"Не могу, не дала Николасу и слова сказать, затараторила так, что нечего и сказать".

"Не надевала эти свои меха, мужа от ветра укроет, ой, ну вот и посмеялась с утра, спасибо за настроение".

"Анетта — просто икона. Мечтаю познакомиться лично. Фантастическая женщина".

"Просто широкие штаны! Увидела — взяла!"

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогерша Анетта Барсовна, известная в сети как "Королева Троещины", выпустила ироничное видео в поддержку "Музы из прокуратуры" Елизаветы Ивахненко.

Анетта Барсовна впервые показала свою квартиру на Троещине, где живет уже более десяти лет.

Эпатажная пара с разницей в возрасте в 21 год разорвала сеть после появления в рубрике Николаса Кармы.