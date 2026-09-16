"Королева Троєщини" розірвала мережу своїм образом (фото)

Українська блогерка Анетта Барсівна, відома в мережі як "Королева Троєщини", розповіла, скільки коштує її одяг.

Зірка мережі зустрілася з Ніколасом Кармою, який традиційно питає про вартість луку у людей.

Анетта Барсівна розповіла про свій лук

"На мені дуже дорога одежа, але сьогодні я не надягала свої прикраси, хутро, щоб люди мені не заздрили, цю паніку в них не вносити, щоб заздрість не бурлила", — сказала блогерка.

Її широкі штани — від українського бренду, "дорогі". Анетта Барсівна пожартувала, що може ними чоловіка прикрити.

Шуба блогерки — "дуже дорога".

"34 з половиною тисячі доларів. Вона вінтажна. Вона 1974 року. Тому вона дуже дорога", — сказала іронічно "королева Троєщини".

А та сама шапка передається з покоління в покоління, від батька до сина.

Видео дня

Футболка Анетти Барсівни була з постером фільму "Щелепи".

Анетта Барсівна розповіла про свій лук Фото: Instagram

Анетта Барсівна розповіла про свій лук Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди висловили захоплення від почуття гумору Анетти Барсівни:

"Не можу, не дала й слова сказати Ніколасу, затараторила так, що нема чим крить".

"Не надєвала оці свої мєха, чоловіка затулить від вітра, ой, ну оце посміялась зранку, дякую за настрій".

"Анетта — ну ікона. Мічтаю познайомитися особисто. Фантастична жінка".

"Просто широкі штани! Побачила — взяла!"

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Блогерка Анетта Барсівна, відома в мережі як "Королева Троєщини", випустила іронічне відео на підтримку "Музи з прокуратури" Єлизавети Івахненко.

Анетта Барсівна вперше показала свою квартиру на Троєщині, де живе вже понад десять років.

Епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми.