"Королева Троєщини" розірвала мережу своїм образом (фото)
Українська блогерка Анетта Барсівна, відома в мережі як "Королева Троєщини", розповіла, скільки коштує її одяг.
Зірка мережі зустрілася з Ніколасом Кармою, який традиційно питає про вартість луку у людей.
Анетта Барсівна розповіла про свій лук
"На мені дуже дорога одежа, але сьогодні я не надягала свої прикраси, хутро, щоб люди мені не заздрили, цю паніку в них не вносити, щоб заздрість не бурлила", — сказала блогерка.
Її широкі штани — від українського бренду, "дорогі". Анетта Барсівна пожартувала, що може ними чоловіка прикрити.
Шуба блогерки — "дуже дорога".
"34 з половиною тисячі доларів. Вона вінтажна. Вона 1974 року. Тому вона дуже дорога", — сказала іронічно "королева Троєщини".
А та сама шапка передається з покоління в покоління, від батька до сина.
Футболка Анетти Барсівни була з постером фільму "Щелепи".
Реакція мережі
У коментарях люди висловили захоплення від почуття гумору Анетти Барсівни:
- "Не можу, не дала й слова сказати Ніколасу, затараторила так, що нема чим крить".
- "Не надєвала оці свої мєха, чоловіка затулить від вітра, ой, ну оце посміялась зранку, дякую за настрій".
- "Анетта — ну ікона. Мічтаю познайомитися особисто. Фантастична жінка".
- "Просто широкі штани! Побачила — взяла!"
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Блогерка Анетта Барсівна, відома в мережі як "Королева Троєщини", випустила іронічне відео на підтримку "Музи з прокуратури" Єлизавети Івахненко.
- Анетта Барсівна вперше показала свою квартиру на Троєщині, де живе вже понад десять років.
Епатажна пара з різницею у віці у 21 рік розірвала мережу після появи в рубриці Ніколаса Карми.