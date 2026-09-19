Первый в истории конкурс красоты. Как выглядела победительница (фото)
Победительницей первого в истории конкурса красоты, состоявшегося 19 сентября 1888 года в бельгийском городе Спа, стала 18-летняя Берта (по другим источникам — Марта) Сукаре, креолка из Гваделупы (французской колонии на Антильских островах).
Девушка поразила жюри того времени своей экзотической внешностью и изяществом. Фокус рассказывает, как она выглядела и что о ней известно.
Первая победительница конкурса красоты
У Берты были выразительные тёмные глаза, пышные вьющиеся волосы и изящные черты лица. На портретах того времени её часто изображали с лаконичным венком или цветами в волосах, что подчеркивало её природную красоту.
Интересно, что дефиле в купальниках тогда не проводилось. Берта, как и остальные 20 финалисток, выходила на сцену в изысканном длинном вечернем платье.
После триумфа и получения солидной денежной премии в размере 5 000 франков её фотография была напечатана на обложке популярного французского иллюстрированного журнала Le Journal Illustré.
Несмотря на сотни предложений и огромную популярность после конкурса, первая королева красоты впоследствии решила уйти из светской жизни и выбрала спокойное, уединённое будущее.
Скандал вокруг происхождения Берты
Берта родилась на острове Гваделупа (французский заморский департамент в Карибском море). Она была креолкой — имела смешанное происхождение, сочетавшее африканские и европейские корни.
Для консервативной Европы конца XIX века её победа стала настоящим шоком. В то время стандарты красоты предполагали исключительно бледную кожу и классические европейские черты лица. Однако жюри, которое оценивало девушек "вслепую" по присланным фотографиям, а затем во время живых выходов, не смогло устоять перед её грацией, тёмными глазами и роскошными вьющимися волосами.
Победа креолки вызвала огромную зависть и волну расизма со стороны других участниц и части тогдашнего общества.
Соперницы, проигравшие Берте, устроили настоящий бунт. Некоторые из них публично выражали своё возмущение, а одна из обиженных участниц даже подбежала к Берте и плюнула ей в лицо, заявив, что "грязнокровка" не имеет права носить титул самой красивой женщины мира.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
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