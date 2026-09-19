Перший в історії конкурс краси. Як виглядала переможниця (фото)

Переможницею першого в історії конкурсу краси, що відбувся 19 вересня 1888 року в бельгійському місті Спа, стала 18-річна Берта (за іншими джерелами — Марта) Сукаре, креолка з Гваделупи (французької колонії на Антильських островах).

Дівчина вразила тогочасне журі своєю екзотичною зовнішністю та витонченістю. Фокус розповідає, як вона виглядала та що про неї відомо.

Перша переможниця конкурсу краси

Берта мала виразні темні очі, пишне кучеряве волосся та витончені риси обличчя. На тогочасних портретах її часто зображували з лаконічним вінком або квітами у волоссі, що підкреслювало її природну красу.

Цікаво, що дефіле в купальниках тоді не проводилося. Берта, як і інші 20 фіналісток, виходила на сцену у вишуканій довгій вечірній сукні.

Після тріумфу та отримання солідної грошової премії у 5 000 франків, її фотографію надрукували на обкладинці популярного французького ілюстрованого журналу Le Journal Illustré.

Видео дня

Берта Сукаре на обкладинці журналу Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на сотні пропозицій та шалену популярність після конкурсу, перша королева краси згодом вирішила відійти від світського життя та обрала тихе, приватне майбутнє.

Берта Сукаре Фото: з відкритих джерел

Скандал навколо походження Берти

Берта народилася на острові Гваделупа (французький заморський департамент у Карибському морі). Вона була креолкою — мала змішане походження, що поєднувало африканське та європейське коріння.

Для консервативної Європи кінця XIX століття її перемога стала справжнім шоком. Тогочасний стандарт краси вимагав винятково блідої шкіри та класичних європейських рис. Проте журі, яке оцінювало дівчат "наосліп" за надісланими фотокартками, а потім під час живих виходів, не змогло встояти перед її грацією, темними очима та розкішним кучерявим волоссям.

Перемога креолки викликала величезні заздрощі та хвилю расизму з боку інших учасниць та частини тогочасного суспільства.

Суперниці, які програли Берті, влаштували справжній бунт. Деякі з них публічно висловлювали своє обурення, а одна з ображених учасниць навіть підбігла до Берти та плюнула їй в обличчя, заявивши, що "бруднокровка" не має права носити титул найкрасивішої жінки світу.

Берта Сукаре Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ребекка Афолабі офіційно виграла національний відбір і представить Велику Британію на міжнародному конкурсі Universal Woman 2026 у Камбоджі. Однак її перемога викликала хвилю обурення та бурхливі дискусії в інтернеті.

Клієнтка студії краси випадково забруднила стілець менструальними виділеннями: у Threads розгорівся скандал.

Провідниця потяга "Укрзалізниці" стала зіркою мережі. Жінку сфотографували на робочому місці, а українці висловили захват від неї.