Известный блогер заявил, что из-за тяжелой болезни уходит из эфира

Известный историк и блогер с сотнями тысяч подписчиков Виталий Дрибница приостановил свои эфиры из-за тяжелой болезни.

Автор канала "Vox Veritatis" ("Голос правды") уже много лет борется с раком и теперь отправился на лечение в Берлин.

Виталий Дрибница приостановил выходы в эфир

В Telegram блогер сообщил, что какое-то время не будет выходить его новых видео.

"Приветствую всех участников группы и всех подписчиков! В течение месяца, а может, и чуть дольше, видео на каналах выходить не будет. Нахожусь в Германии, в пригороде Берлина, на лечении", — написал Виталий.

61-летний блогер почти 10 лет борется с онкологическим заболеванием. После очередного курса химиотерапии его состояние значительно ухудшилось. Для известного историка организовали сбор средств на лечение в Германии. Люди быстро собрали нужную сумму, после чего Виталий несколько раз просил больше не перечислять средства.

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Виталий Дрибница

Кто такой Виталий Дрибница

Блогер и историк проживает в Белой Церкви, имеет историческое образование, преподавал в Белоцерковском гуманитарно-педагогическом колледже. Более того, Виталий является соавтором украинских учебников по истории Украины для общеобразовательных школ. Кроме того, Дрибница — постоянный член жюри IV этапа Всеукраинской ученической олимпиады по истории.

В 2021 году он начал вести блог, опровергая пророссийские нарративы об Украине в беседах с россиянами в видеочатах. Его YouTube-канал "Vox Veritatis" ("Голос правды") во время полномасштабного вторжения стал одним из символов публичного диалога с россиянами, опровергающего враждебные нарративы против Украины. На него подписаны почти 600 тысяч человек.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

16 сентября 2026 года легенда украинского телевидения Алла Мазур отпраздновала свой 61-й день рождения.

Ведущая новостей BBC Марьям Мошири впервые публично рассказала, что последние два года борется с неизлечимой формой рака крови.

Кроме того, господин Виталий занял 17-е место в рейтинге Фокуса "Топ-50 блогеров Украины-2024".