Відомий блогер заявив, що через важку хворобу зникає з ефірів

Відомий історик та блогер із сотнями тисяч підписників Віталій Дрібниця зупинив ефіри через важку хворобу.

Автор каналу "Vox Veritatis" ("Голос правди") багато років бореться з онкологією і тепер вирушив на лікування до Берліна.

Віталій Дрібниця зупинив ефіри

У Telegram блогер повідомив, що певний час не буде його нових відео.

"Вітаю всіх учасників групи та всіх підписників! Протягом місяця, а може трохи і більше, відео на каналах виходити не буде. Знаходжусь в Німеччині, в передмісті Берліна, на лікуванні", — написав Віталій.

61-річний блогер майже 10 років бореться з онкологічним захворюванням. Після чергового курсу хіміотерапії його стан суттєво погіршився. Для відомого історика організували збір на лікування в Німеччині. Люди швидко його закрили, на що Віталій кілька разів просив більше не надсилати кошти.

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Віталій Дрібниця

Хто такий Віталій Дрібниця

Блогер та історик живе у Білій Церкві, має історичну освіту, викладав у Білоцерківському гуманітарно-педагогічному коледжі. Ба більше, Віталій є співавтором українських підручників з історії України для загальноосвітніх шкіл. Також Дрібниця — постійний член журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.

У 2021-му чоловік розпочав блогерську діяльність, спростовуючи проросійські наративи про Україну в розмовах з росіянами у відеочатах. Його Youtube-канал "Vox Veritatis" ("Голос правди") під час повномасштабного вторгнення став одним із символів публічного діалогу з росіянами, який спростовує ворожі наративи проти України. На нього підписані майже 600 тисяч людей.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

16 вересня 2026 року легенда українського телебачення Алла Мазур відзначила свій 61-й день народження.

Ведуча новин BBC Мар'ям Мошірі вперше публічно розповіла, що останні два роки бореться з невиліковною формою раку крові.

Крім того, пан Віталій посів 17-те місце в рейтингу Фокусу "Топ 50 блогерів України-2024".